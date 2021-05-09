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Spor Ozan Tufan yeni evi kaç para?
Spor

Ozan Tufan yeni evi kaç para?

Fenerbahçe oyuncusu Ozan Tufan, 31 Mart'ta Çırağan Sarayı'nda yapılan törenle nişanlısı Rojin Haspolat ile dünyaevine girmişti. Ozan Tufan Rojin Haspolat çiftçi Beykoz Acarkent Konakları’ndan ev satın aldı. Ozan Tufan’ın aldığı yeni evin fiyatı ise dudak uçuklattı. Peki Ozan Tufan’ın yeni evi kaç para? Ozan Tufan Acarkent’teki evi kaça aldı?

Yeniakit Publisher
2021-05-09 07:56:00 -
Ozan Tufan yeni evi kaç para?

Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Ozan Tufan eşi Rojin Haspolat ile Mart ayı sonunda hayatlarını birleştirmişti. Fanatik'in haberine göre, sosyetenin gözde mekanlarından biri haline gelen ve birçok futbolcu gibi Ozan Tufan eşi Rojin Haspolat de Acarkent'ten ev aldı.

Ozan Tufan yeni evi kaç para?

Evi baştan sona kendi zevklerine göre dekore eden çift, yuvalarına taşınmaya hazırlanıyor. Beykoz'a bağlı Acarkent'te bulunan evin değeri ise 12 milyon lira. Ozan Tufan ve çiçeği burnunda eşi Rojin Haspolatlı yeni evlerine taşınmak için gün sayıyor. Mart ayında evlenen çift, evin tadilatı yetişmediği için bir süre beklemek zorunda kalmıştı.

Ozan Tufan'ın yeni evi

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