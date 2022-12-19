  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ozan Tufan asıl şimdi yandı!
Spor

Ozan Tufan asıl şimdi yandı!

Hull City'de forma giyen Ozan Tufan'ın 4 milyon TL değerindeki lüks otomobiline el kondu. Ozan Tufan'ın lüks aracı Almanya'dan usulsüz ithal ettiği tespit edildi. Milli futbolcu hakkında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 13:29:00 -
Ozan Tufan asıl şimdi yandı!

Hull City'de forma giyen Ozan Tufan'ın 4 milyon TL değerindeki lüks otomobiline el kondu. Ozan Tufan'ın lüks aracı Almanya'dan usulsüz ithal ettiği tespit edildi. Milli futbolcu hakkında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Saha içindeki performansıyla kariyeri boyunca eleştirilen Ozan Tufan şimdi de bir başka konuyla gündemde. Ozan Tufan'ın yaklaşık 4 milyon TL değerindeki lüks aracına usulsüzlük iddiasıyla el kondu.

Ozan Tufan'ın lüks aracı Almanya'dan usulsüz bir şekilde ülkeye soktuğu öne sürülüyor. Milli futbolcu alım satım işini usulüne uygun yaptığını belgelese de itirazlarına rağmen aracını geri alamadı.

Aracın Türkiye distribütörü olan firma, Ozan Tufan'ın lüks arabasına el koyarken futbolcu hakkında da şikayetçi oldu.

Akşam'a göre; 4 milyon TL değerindeki aracından olan Ozan Tufan hakkında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla soruşturma açılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23