Ozan Tufan asıl şimdi yandı!

Hull City'de forma giyen Ozan Tufan'ın 4 milyon TL değerindeki lüks otomobiline el kondu. Ozan Tufan'ın lüks aracı Almanya'dan usulsüz ithal ettiği tespit edildi. Milli futbolcu hakkında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Saha içindeki performansıyla kariyeri boyunca eleştirilen Ozan Tufan şimdi de bir başka konuyla gündemde. Ozan Tufan'ın yaklaşık 4 milyon TL değerindeki lüks aracına usulsüzlük iddiasıyla el kondu.

Ozan Tufan'ın lüks aracı Almanya'dan usulsüz bir şekilde ülkeye soktuğu öne sürülüyor. Milli futbolcu alım satım işini usulüne uygun yaptığını belgelese de itirazlarına rağmen aracını geri alamadı.

Aracın Türkiye distribütörü olan firma, Ozan Tufan'ın lüks arabasına el koyarken futbolcu hakkında da şikayetçi oldu.

Akşam'a göre; 4 milyon TL değerindeki aracından olan Ozan Tufan hakkında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla soruşturma açılacak.