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Ozan Kabak kimdir nereli ve kaç yaşında? Son dakika Ozan Kabak Schalke transfer

Milli futbolcumuz Ozan Kabak, Schalke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 2015 yılından bu yana Galatasaray altyapısında yer bulan Ozan Kabak, sırasıyla16 yaşaltı, 17 yaşaltı, 19 yaşaltı ve 21 yaşaltı takımlarında forma giydi. Peki Ozan Kabak kimdir? Ozan Kabak nereli ve kaç yaşında? Ozan Kabak nerede oynuyordu?

01 Temmuz 2019 Pazartesi 08:39
Ozan Kabak kimdir nereli ve kaç yaşında? Son dakika Ozan Kabak Schalke transfer

Milli futbolcumuz Ozan Kabak, Schalke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 2015 yılından bu yana Galatasaray altyapısında yer bulan Ozan Kabak, sırasıyla16 yaşaltı, 17 yaşaltı, 19 yaşaltı ve 21 yaşaltı takımlarında forma giydi. Peki Ozan Kabak kimdir? Ozan Kabak nereli ve kaç yaşında? Ozan Kabak nerede oynuyordu?

Ozan Kabak, 15 milyon euro karşılığında Stuttgart'tan Schalke 04'e transfer oldu. Genç oyuncu Alman ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Ozan Kabak kimdir?

Ozan Kabak, 25 Mart 2000 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ozan Kabak'ın babası cezaevi müdürü olduğu için Ankara'da görev yaptığı sırada dünyaya gelen Ozan Kabak aslen Mardin'e bağlı olan Derik ilçesinden. Stoper olarak görev yapan Ozan Kabak 1.85 cm boyunda. Ozan Kabak 29 Nisan 2018 tarihinde oynanan ve şampiyonluk yolunda oldukça önemli olan Galatasaray - Beşiktaş karşılaşmasında yedek kulübesinde oturdu. Fatih Terim tarafından maç kadrosuna dahil edilen Ozan Kabak'ın mutluluğu da maç sonu yüzünden okundu. Ozan Kabak, Galatasaray'da 43 numaralı formayı giyiyor. Ankara doğumlu genç yıldız, 1.85'lik fiziğiyle hava toplarında da kendisine avantaj sağlayabilen bir isim.Sol ayağını etkili şekilde kullanabilen Ozan, 1 Temmuz 2017'de profesyonel sözleşme imzaladı ve Galatasaray'la 30 Haziran 2020'ye kadar kontratı var. 2015 yılından bu yana Galatasaray altyapısında yer bulan Ozan Kabak, sırasıyla16 yaşaltı, 17 yaşaltı, 19 yaşaltı ve 21 yaşaltı takımlarında forma giydi. 

Milli takımın alt yaş gruplarında toplam 39 kez resmi maça çıkan Ozan Kabak, bu mücadelelerde toplam 6 gol atmayı başardı. Ozan Kabak, 2017 17 Yaşaltı Avrupa şampiyonasının finallerinin ardından UEFA'nın resmi sitesinde yer bulmuştu. Şampiyonada yarı final oynayan U17 Milli Takımımızın defans oyuncusu Ozan Muhammed Kabak, turnuvada en fazla dikkat çeken 10 oyuncu arasında gösterilmişti.

 

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 08:39
  1. Mardin
  2. Ankara
  3. Ozan Kabak kimdir nereli ve kaç yaşında?
  4. Son dakika Ozan Kabak Schalke transfer
  5. Ozan Kabak Schalke transfer

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