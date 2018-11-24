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Ozan Kabak dev kulübün radarına girdi

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, Galatasaray'ın genç savunma oyuncusu Ozan Kabak'ı takibe aldı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 13:12
Ozan Kabak dev kulübün radarına girdi

Galatasaray'ın genç yıldızı Ozan Kabak, dev kulüplerin radarına girdi. Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansın ardından özellikle İtalyan ekibi Inter'in radarına giren genç oyuncunun talipleri her geçen gün artıyor. Boyu, fiziği ve topu oyuna iyi sokması nedeniyle bir anda parlayan 18 yaşındaki oyuncuyu şimdi de İngiliz devi Manchester City takibe aldı.  

Mayısa kadar radarda olacak

Mavilerin menajeri Pep Guardiola, scout ekibine sezon sonuna kadar Ozan Kabak'ı izlemesi görevini verdi… İspanyol çalıştırıcı, mayıs ayında gelecek rapora göre transfere karar verecek. Geriden oyun kurabilen stoperlere çok değer veren Pep'in, Ozan'ı bu yüzden takibe aldırdığı belirtildi. Ozan'ı Inter ve Manchester City'nin dışında Sevilla, Roma ve Borussia Dortmund da izliyor.

Güneş

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 13:12
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