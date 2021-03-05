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Dünya Ozan Kabak depremi! O da kervana katıldı
Dünya

Ozan Kabak depremi! O da kervana katıldı

Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un başı sakatlıklardan kurtulmuyor. Son olarak Milli yıldız Ozan Kabak sakatlandı. Kabak'ın Fulham maçında forma giymesi beklenmiyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 17:54:00 -
Ozan Kabak depremi! O da kervana katıldı

Liverpool'da sakatlık krizi sürüyor. Savunma hattında Virgil van Dijk, Joe Gomez ve Joel Matip'in sakatlıkları sonrasında kadroya katılan milli yıldızımız Ozan Kabak da bir sakatlık sorunu yaşıyor.

Ara transfer döneminde Schalke 04'ten kadroya katılan Ozan Kabak, Liverpool formasıyla 5 maça ilk 11'de başlamış ve 90 dakika sahada kalmıştı. Ozan Kabak'ın son Chelsea maçında bir sakatlık sorunu yaşadığı belirtildi.

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, yaptığı açıklamada son maçta sakatlık sorunu yaşayan Ozan Kabak'ın Fulham maçında oynamasının beklenmediğini dile getirdi.

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