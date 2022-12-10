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Medya Ozan Güven ile ilgili flaş gelişme! Kankaların arası mı bozuldu?
Medya

Ozan Güven ile ilgili flaş gelişme! Kankaların arası mı bozuldu?

Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasının ardından İstanbul'dan ayrılıp gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Ozan Güven, Kadıköy'de görüntülendi. "Cem Yılmaz sizi filmlere davet etmiyor mu?" sorusu yöneltilen Ozan Güven, yanıt vermek istemedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-10 13:12:00 - 2022-12-10 13:12:40
Ozan Güven ile ilgili flaş gelişme! Kankaların arası mı bozuldu?

Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasının ardından İstanbul'dan ayrılıp gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Ozan Güven, Kadıköy'de görüntülendi. "Cem Yılmaz sizi filmlere davet etmiyor mu?" sorusu yöneltilen Ozan Güven, yanıt vermek istemedi.

Uzun bir süredir magazinden uzakta bir yaşam sürdüren ünlü oyuncu Ozan Güven, geçtiğimiz akşam Kadıköy Moda'da objektiflere yansıdı. Muhabirleri görünce büyük şaşkınlık yaşayan Ozan Güven, "Buraya da mı gelmeye başladınız?" dedi. Güven, "Bu sıralar sadece tiyatroyla ilgileniyorum. Tiyatro oyunumuzun çalışmalarını yapıyoruz" şeklinde konuştu.

CEM YILMAZ VE DENİZ BULUTSUZ SORULARINA CEVAP VERMEDİ

Gazetecilerin, "Cem Yılmaz sizi filmlere dahil etmiyor diye mi tiyatroya yöneldiniz?" sorusuna, "Bu konuları konuşmayacağım" diye yanıt veren oyuncu Güven, Deniz Bulutsuz ile yaşadığı şiddet olayına da sessiz kaldı.

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