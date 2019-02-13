Ozan Arif hayatını kaybetti! Ozan Arif kimdir?

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde uzun süredir gırtlak kanseri tedavisi gören Ozan Arif 69 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Ozan Arif kimdir? Ozan Arif kaç yaşındaydı? Ozan Arif nereli?

Ozan Arif kimdir?

Giresun'un Alucra ilçesine bağlı şimdiki ismi ile Yükselen eski adı ile Hapu köyünde 10 Haziran 1949'da doğdu. Babasının memuriyeti dolayısıyla, ilk ve ortaokulu Samsun`da bitirdi. 1970'de başladığı öğretmenlik mesleğinde Samsun'un Devgeriş köyünde beş yıl öğretmenlik, dört yıl ise okul müdürlüğü görevi olmak üzere üzere dokuz yıl hizmet verdi. 24 Eylül 1980 ve 5 Kasım 1991 tarihleri arasında Almanya'da yaşadı. Özellikle milliyetçi kesimin son derece beğendiği, o kesimin tutkuyla dinlediği gür sesli ozandı.