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Siyaset Özalan: Millet basiretsizleri iktidar yapmaz
Siyaset

Özalan: Millet basiretsizleri iktidar yapmaz

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 20:42:00 -
Özalan: Millet basiretsizleri iktidar yapmaz

YENİ AKİT  ANKARA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Kemal Kılıçdaroğlu, 'Devlet yönetimi basiretli insanların işidir' dedi. Zaten bu yüzden millet sizi iktidar yapmıyor, basiretsiz!" diye konuştu.

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