Özalan: Millet basiretsizleri iktidar yapmaz
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
YENİ AKİT ANKARA
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Kemal Kılıçdaroğlu, 'Devlet yönetimi basiretli insanların işidir' dedi. Zaten bu yüzden millet sizi iktidar yapmıyor, basiretsiz!" diye konuştu.