"Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya" Yabancı futbolcular, Türk teknik direktörü istemiyor!
Fenerbahçe'de pek çok yıldız ismin, İsmail Kartal'ın devam ettiği senaryoda kendilerinin olmayacağını ilettiği belirtiliyor. Gelişme sonrası üstad Necip Fazıl Kısakürek'in "Sakarya Türküsü" adlı şiirinde geçen "Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya" durumu akıllara geldi.
Fenerbahçe’de bir sezonun daha kupasız kapatılmasının üzüntüsü yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde seçime geri sayım devam ederken teknik adam belirsizliği de sürüyor. Başkan Ali Koç ile İsmail Kartal’ın önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacağı, burada yeni sezon planlaması ve Kartal’ın hazırladığı raporun konuşulacağı öğrenildi.
Sözcü'nün haberine göre; Fenerbahçe’de yıldızların özellikle de yabancı futbolcuların İsmail Kartal ile devam edilmesi halinde takımdan ayrılacaklarını, yönetime bildirdiği ifade ediliyor.
Bunun yanında mevcut Sportif Direktör Mario Branco’nun da yeni bir teknik adamla sezona başlanmasının daha doğru bir karar olduğunu Ali Koç’a ilettiği kaydediliyor.
Son anda bir değişiklik olmazsa Koç’un bir plaketle Kartal’ı onurlandırıp veda edeceği konuşuluyor.
Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO
O karar dehşete düşürdü! Ali Koç yeni hoca defterini kapattı! İsmail Kartal devam edecek mi?