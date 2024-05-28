"Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya" Yabancı futbolcular, Türk teknik direktörü istemiyor!

Fenerbahçe’de bir sezonun daha kupasız kapatılmasının üzüntüsü yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde seçime geri sayım devam ederken teknik adam belirsizliği de sürüyor. Başkan Ali Koç ile İsmail Kartal’ın önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacağı, burada yeni sezon planlaması ve Kartal’ın hazırladığı raporun konuşulacağı öğrenildi.

Sözcü'nün haberine göre; Fenerbahçe’de yıldızların özellikle de yabancı futbolcuların İsmail Kartal ile devam edilmesi halinde takımdan ayrılacaklarını, yönetime bildirdiği ifade ediliyor.

Bunun yanında mevcut Sportif Direktör Mario Branco’nun da yeni bir teknik adamla sezona başlanmasının daha doğru bir karar olduğunu Ali Koç’a ilettiği kaydediliyor.

Son anda bir değişiklik olmazsa Koç’un bir plaketle Kartal’ı onurlandırıp veda edeceği konuşuluyor.