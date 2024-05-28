  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Türkiye iyi ki F-35 almamış' dedirten bir olay daha!

Yazıklar olsun sizin insanlığınıza! "İsrail'in Refah'taki saldırısı "kırmızı çizgiyi" aşmadı"

Türk SİHA'larını imha etme planı ortaya çıktı! TB2 SİHA alan o ülke de destek veriyor

Halk aç yaygarasından ‘kıyıda evi olan yandı’ya! Kıyıda eviniz var ise avukatınız Sözcü

Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin açıkladı: Devletten uzaklaştırılacaklar

Hükümet daha fazlası için çalışıyor! İşte zam sonrası olabilecek en düşük emekli maaşı

'Dolar 39 lira olacak' diyen Atilla Yeşilada tahminini apar topar değiştirdi: Kur o rakama düşecek

Ali Koç o kararını apar topar değiştirdi ve Aziz Başkan için bakın ne yaptı…

Sapkınlar derneği 30. yılını kutluyor! Kutlamayı organize edene bak arkasındaki gücü gör

Refah'ta tüyleri diken diken eden görüntü!
Spor "Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya" Yabancı futbolcular, Türk teknik direktörü istemiyor!
Spor

"Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya" Yabancı futbolcular, Türk teknik direktörü istemiyor!

Yeniakit Publisher
2024-05-28 20:00:00 -
"Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya" Yabancı futbolcular, Türk teknik direktörü istemiyor!

Fenerbahçe'de pek çok yıldız ismin, İsmail Kartal'ın devam ettiği senaryoda kendilerinin olmayacağını ilettiği belirtiliyor. Gelişme sonrası üstad Necip Fazıl Kısakürek'in "Sakarya Türküsü" adlı şiirinde geçen "Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya" durumu akıllara geldi.

Fenerbahçe’de bir sezonun daha kupasız kapatılmasının üzüntüsü yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde seçime geri sayım devam ederken teknik adam belirsizliği de sürüyor. Başkan Ali Koç ile İsmail Kartal’ın önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacağı, burada yeni sezon planlaması ve Kartal’ın hazırladığı raporun konuşulacağı öğrenildi.

Sözcü'nün haberine göre; Fenerbahçe’de yıldızların özellikle de yabancı futbolcuların İsmail Kartal ile devam edilmesi halinde takımdan ayrılacaklarını, yönetime bildirdiği ifade ediliyor.

Bunun yanında mevcut Sportif Direktör Mario Branco’nun da yeni bir teknik adamla sezona başlanmasının daha doğru bir karar olduğunu Ali Koç’a ilettiği kaydediliyor.

Son anda bir değişiklik olmazsa Koç’un bir plaketle Kartal’ı onurlandırıp veda edeceği konuşuluyor.

O karar dehşete düşürdü! Ali Koç yeni hoca defterini kapattı! İsmail Kartal devam edecek mi?
O karar dehşete düşürdü! Ali Koç yeni hoca defterini kapattı! İsmail Kartal devam edecek mi?

Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

O karar dehşete düşürdü! Ali Koç yeni hoca defterini kapattı! İsmail Kartal devam edecek mi?

İsmail Kartal maç sonrası konuştu: Gizli güçleri aşamadık
İsmail Kartal maç sonrası konuştu: Gizli güçleri aşamadık

Spor

İsmail Kartal maç sonrası konuştu: Gizli güçleri aşamadık

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Neden?

Peki neden böyle bir talepte bulunmuşlar? GS futbolcuları neden bulunmamış? Okan Buruk neden çalışılacak antrenör de yabancı oyuncu gözünde, İsmail Kartal değil? Yabancı oyuncu neyini beğenmiyor?
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23