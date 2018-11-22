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Öz Taşıma-İş Sendikası 6 yaşında

Öz Taşıma-İş Sendikası, Genel Başkan Mustafa Toruntay'ın açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte 6. yılını kutladı.

22 Kasım 2018 Perşembe 10:34
Öz Taşıma-İş Sendikası 6 yaşında

Oğuzhan Gültekin  Ankara

Öz Taşıma-İş Sendikası 6’ncı yılını düzenlediği etkinlikle kutladı. Programın açılış konuşmasını yapan Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, “İnandığımız yolda davamızın sonuna kadar arkasındayız. Bizim dahil olduğumuz iş bölümünde bizim gibi 5 sendika var ama en büyüğü biziz” dedi.

Kendi iş kollarında en büyük sendika olduklarını dile getiren Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, “HAK-İŞ’in katkılarıyla kurulan sendikamız azimle, kararlılıkla, inançla, emeğin, emekçinin, alın terinin  savunucu olarak çıkmış olduğu bu yolda uzun mücadeleler verdik. 50 yıl önce kurulan sendikalar vardı. 6 yıl önce bugün kurduğumuz Öz Taşıma-İş Sendikası gibi aynı iş kolunda 5 sendika daha var. Bütün bu sendikaları geride bırakarak kendi iş kolunda en büyük sendika olmuştur. 6 yıllık süre içerisinde sendika olarak üyelerimizin sıkıntılarını çözerek, inandığımız yolda davamızın sonuna kadar arkasında olmayı kendimize görev bildik” dedi.

Toplantıda konuşan HAK-İŞ Konfederasyon Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Sendikamızın 6 yıl içerisinde gösterdiği mücadele ve elde ettiği başarıların devamı için yeni hedefler ve stratejiler geliştirmiş olduğunu öğrenmiş olduk. Gerçekleşen bu etkinlikle birlikte gelecek ile ilgili hedeflerimizi bugünden konuşup belirlemek çok önemlidir. Belki en korumasız iş kollarından biri taşıma sektörüdür. Kamyoncular, minibüsçüler, taksiciler bizim iş kolumuzda. Bu emekçilerle biz sendikamızı güçlendirmek zorundayız” ifadelerini kullandı. Arslan şöyle devam etti: “HAK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun antidemokratik yapısı değişmediği sürece, sağlıklı bir asgari ücret çıkarmamız mümkün değildir. Türkiye bütün kurumlarında, yönetim şeklinde çok şeyi değiştirdi ama bu komisyon değiştirilemedi. Israrla bu hak bizimdir biz hakkımızı yedirmeyiz diyorlar. Bu hak sizin değil çalışan emekçinindir. ”Etkinlik kapsamında düzenlenen programa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve birçok davetli katıldı.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 10:34
  1. Ankara
  2. Öz Taşıma-İş Sendikası
  3. Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay
  4. HAK-İŞ Konfederasyon Genel Başkanı Mahmut Arslan
  5. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca
  6. HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan

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