Öz: "Salgını tedbirlere uyarak yenebiliriz"

AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, siyasi ve ekonomik olarak güçlü bir Türkiye hedefine emin adımlarla yüründüğünü söyledi.

Gelişmiş ülkelerin tamamını zor durumda bırakan korona salgını nedeniyle rahmet ikliminin bayramını da evde geçirmek zorunda kalındığını belirten Başkan Öz, "Türkiye, güçlü sağlık sistemiyle salgını önemli ölçüde kontrol altına almıştır. Bununla birlikte henüz tehlike geçmiş değildir. Bu nedenle devletimizce alınan tedbirlere azami dikkat ederek bu bayramı evimizde geçirmek durumundayız. Daha mutlu ve sağlıklı yarınlar için biraz daha sabır göstermeli ve mücadeleye tedbirlere uyarak katkıda bulunmalıyız" dedi.

Kutlama mesajında korona virüs salgınıyla tüm insanlığın ağır bir imtihandan geçmekte olduğunun altını çizen Başkan Öz, Türkiye’nin güçlü bir sağlık sistemine sahip olduğuna vurgu yaptı. Türkiye’nin sağlık sistemini AK Parti öncesi ve AK Parti sonrası olarak ikiye ayırmak gerektiğinin altını çizen Başkan Öz, "Hastaların rehin tutulduğu, cenazelerin alınamadığı, bıçak paralarının havada uçtuğu eski sağlık sistemiyle bu salgına yakalanmış olsaydık bugün dünyanın içinde bulunduğu kaosu ve belki daha fazlasını aynen yaşayacaktık. Fakat AK Parti iktidarının ilk gününden itibaren kurulmaya başlanan yeni sağlık sisteminin ne kadar güçlü olduğu salgın sürecinde çok daha iyi anlaşılmıştır. Korona virüs salgını, milletimizin AK Parti’ye olan güveninin boşuna olmadığının çok net bir göstergesi olmuştur" dedi.

"Aydınlık günler uzak değil"

Mart ayında görülen ilk vaka ile başlayan korona mücadelesinin devam ettiğini vurgulayan Başkan Öz, Mayıs ayı ile birlikte normalleşme adımlarının atılmaya başlandığını hatırlattığı mesajında şunları söyledi:

"Rahmet iklimi Ramazan ayını zorunlu olmadıkça evde kalarak geçirdik. Kalabalık iftarları, teravihleri, Cuma namazlarını özleyerek, Ramazan’a özgü tatlardan uzak kalarak buruk geçirdiğimiz bu mübarek ayın bayramını da aynı buruklukta yaşamaktayız. Salgın tehlikesi devam ettiğinden bu bayramı sanal buluşmalar ve mesajlaşmalarla yaşamak durumundayız. Dikkatli davranmaya devam eder, kurallara uyar, sosyal mesafemizi koruyarak maske kullanımına ve temizliğimize özen gösterirsek aydınlık günlere daha çabuk ulaşırız. Bu vesileyle salgın sürecinde özveriyle görevini yapmaya çalışan sağlık ordusu başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Ramazan bayramını tebrik ediyor, korona virüs sebebiyle hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum."