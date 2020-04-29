Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay’dan ’1 Mayıs’ açıklaması

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, "Konfederasyonumuz Hak-İş ve bağlı sendikalarla birlikte, 1 Mayıs İşçi Bayramını bu yıl ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgını sebebiyle dijital ortamda ve 30 Nisan 2020 tarihinde 81 ilde temsili düzeyde katılımcıyla okuyacağımız 1 Mayıs bildirisi ile kutlayacağız" dedi.

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Ay, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, bu yıl farklı bir 1 Mayıs yaşanacağına dikkat çekerek, “1 Mayıslar; biz emekçilerin her yıl yasal zeminde coşkuyla kutladığımız ve çalışma hayatındaki sorunları dile getirdiğimiz, çözüm istediğimiz günlerdir. Ancak Konfederasyonumuz Hak-İş ve bağlı sendikalarla birlikte, 1 Mayıs’ı bu yıl ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgını sebebiyle dijital ortamda ve 30 Nisan 2020 tarihinde 81 ilde temsili düzeyde katılımcıyla okuyacağımız 1 Mayıs bildirisi ile kutlayacağız.

Çalışma hayatındaki kıdem tazminatı, kayıt dışılık, ücretlerdeki vergi yükü, iş yerinde cinsiyet eşitliği, mobbing, emeklilikte yaşa takılanlar, işsizlik sigortası fonu, asgari ücret, örgütlenmenin önündeki engeller, tekstil emekçilerinin üretim açısından vazgeçilmezliği, tekstil ve hazır giyim sektörü için devletimizden ek gayret gibi konularda taleplerimiz baki iken (Covid-19) salgını beraberinde yeni sorunlar, belirsizlikler ve yeni talepleri getirmiştir.

Maalesef bugün çok daha farklı bir sürecin içindeyiz. Korona virüs (Covid-19) salgını, görüldüğü ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de etkilerini her geçen gün olumsuz yönde göstermiş ve göstermeye de devam etmektedir. Covid-19 ölümle sonuçlanan bir sağlık sorunu olmasının yanında, ekonomide ve iş üretme-yönetme süreçlerinde de önemli etkilere neden olmuştur. Bugün gündemimize kısa çalışma, kısa çalışmadan yararlanamayan emekçiler, işsizlik ve korona virüsün emekçileri, aileleri, tüm toplumu ekonomik açıdan zora sokması girmiştir” ifadesini kullandı.

“Emekçiler olarak bu süreçte; sağlığımızın korunmasını, hak kaybına uğramamayı ve işsizlikle karşı karşıya kalmamayı istiyoruz” diyen Ay şöyle devam etti:

“Öz İplik İş Sendikası olarak biz sürecin takipçisiyiz ve üzerimize aldığımız sorumlulukla da elimizi taşın altına koyarak gerekli çabayı gösteriyoruz. Emeğin en yüce değer olduğuna inandığımızı ve bu uğurda mücadelemizi sürdürdüğümüzü/sürdürmekte de kararlı olduğumuzu bir kez daha vurgulayarak başta sağlık, tekstil, temizlik, gıda, güvenlik, basın emekçileri olmak üzere Öz İplik İş Sendikası adına tüm çalışanların 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününü kutluyorum.”