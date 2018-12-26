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Öz çocuklarını boğarak öldüren anneye ceza verilmedi

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 2 çocuğunu boğarak öldürmekten yargılanan anneye , mahkeme tarafından akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle ceza verilmedi.

26 Aralık 2018 Çarşamba 11:01
Öz çocuklarını boğarak öldüren anneye ceza verilmedi

İstanbul Bağcılar'da 2017 yılında biri 5 aylık, diğeri 5 yaşındaki öz çocuklarını boğarak öldüren Hatice Tiryaki'ye (26) akıl hastalığı nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

Bakırköy Adalet Sarayı'nda bulunan 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hatice Tiryaki ve avukatı hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'nca düzenlenen raporda sanığın ceza sorumluluğunun olmadığının belirtildiğini açıkladı.

"Kasten bilerek öldürmedim. Çok pişmanım"

Son sözü sorulan sanık Hatice Tiryaki, "Depresyondaydım. Psikolojim bozuktu. Kasten bilerek öldürmedim. Çok pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Hatice Tiryaki'nin akıl hastalığı nedeniyle cezai ehliyetinin bulunmadığını belirterek, sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Sanığın akıl hastalarına mahsus güvenlik tedbiri uygulanan akıl hastası sanığın yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınmasına karar verdi. Mahkeme heyeti sanığın akıl hastası olduğu ve isnat olunan suçlar nedeniyle cezai ehliyetinin bulunmadığı anlaşıldığından tutukluluk halinin kaldırılarak tahliyesine karar verdi. Heyet,  toplum açısından tehlikeli olduğunun anlaşılan sanığın serbest bırakılmayarak hüküm kesinleşinceye kadar tedbiren akıl hastalarına mahsus yüksek güvenlikli sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınmasını kararlaştırdı.

İddianameden

İddianamede 4 Şubat 2017 tarihinde şüpheli Hatice Tiryaki5 yaşındaki Muhammed Tiryaki ile 5 aylık kızı Rabia Tiryaki'yi boğarak öldürdüğü belirtiliyordu. İddianamede Hatice Tiryaki'nin "Altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan 2'şer kez  25 yıl hapis cezası isteniyordu. Sanık Hatice Tiryaki ilk duruşmada verdiği ifadesinde şunları söylemişti: "8 yıl önce evlendik. 8 yıl boyunca eşim üzerimde baskı kurup beni kimseye yollamıyor, kimseyle görüştürmüyordu. Sonra çocuklarımız dünyaya geldi. İkisinde de astım vardı. Evimizde solunum cihazı vardı. Çocuklarım astıma yakalandıklarında geceleri nefes alamazlar diye 3 ay hiç uyumadım. Psikolojim bozuldu. Yaratıklar görmeye başladım. Cinler görüyordum. Yeşil adam geldi yanıma. Hep yanımda duruyordu. Ben çocukları öldürmek istemedim. Yeşil adam bana 'iki cin yavrusu var, onları öldür' dedi. Ben de ikisini de boğdum. Kendime geldiğimde koştum odaya. Cin yavrusu diye öldürdüklerim benim yavrularımmış. Ben onları cin olarak gördüm hakim bey. Ben çocuklarına tokat bile atmayan bir anneyim. Eşime çok söyledim beni doktora götür diye ama götürmedi. Aileme de söyleyemedim, yeşil cin söyletmiyordu, 'sus söyleme' diyordu. Olaydan önce kendimi eşarpla boğmak istedim, defalarca sıktım sıktım ama intihar edemedim. Uyuyamadığım zamanlarda kendimi camdan aşağı atmaya çalıştım ama yapamadım. İlaç alırsam çocuğumu emziremem diye hastaneye de gitmedim."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 11:01
  1. İstanbul
  2. Bağcılar
  3. Hatice Tiryaki
  4. öz çocuklarını boğarak öldürdü
  5. cinayet davası
  6. akıl sağlığı

YORUM YAZ

  • Aslan akbeyAslan akbey1 sa önce
    evlatlarını öldüren bu kadına akıl sağlığı yerinde değil de ceza vermezsiniz ama şimdi bu kadın bu adam bana tecavüz etti taciz etti dese akıl sağlığına bakmaz o adamı tecavüz yada tacizden cezaevine tıkarsınız...

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