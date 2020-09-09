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Aktüel Öz Büro-İş Sendikası'nda olağanüstü genel kurul talebi
Aktüel

Öz Büro-İş Sendikası'nda olağanüstü genel kurul talebi

Yeniakit Publisher
2020-09-09 14:12:32 -
Öz Büro-İş Sendikası'nda olağanüstü genel kurul talebi

ANKARA (AA) - Öz Büro-İş Sendikası Genel Denetleme Kurulu Üyesi ve Samsun İl Başkanı Üzeyir Kodan, "Amacımız yeni, güçlü, teşkilatıyla bütünleşmiş bir genel başkan ve yönetim seçmektir." dedi.

Kodan, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, mevcut delegenin yüzde 75'ini oluşturan 153 delege ile sendikalarında genel kurulun olağanüstü toplanmasını talep ettiklerini belirtti.

Bir süre önce sendika Genel Denetleme Kurulunun, genel kurulun olağanüstü toplanması kararını oy birliğiyle aldığını ifade eden Kodan, "Öz Büro İş Sendikamızın zorunlu organlarından yönetim kurulunun yedek üyeleri, denetleme kurulunun yedek üyeleri, disiplin kurulunun asıl ve yedek üyeleri görevlerinden istifa etmiştir. Bir başka deyişle Öz Büro-İş Sendikası, teşkilatı ve üyeleriyle acilen olağanüstü genel kurul yapılmasını talep etmektedir. Bu talep ortak aklın ve teşkilatımızın büyük çoğunluğunun talebidir." değerlendirmesinde bulundu.

Üzeyir Kodan, şunları kaydetti:

"Hak-İş üst kimliğini özümsemiş, sendikamızın ve üyelerimizin geleceğini düşünen delegelerimizle birlikte ihya ve yeniden yapılandırma hareketini başlattık. Bu hareketin içinde olan delegelerimiz sendikamızın bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan birer dava neferleridir. Amacımız Öz Büro-İş Sendikamızı, konfederasyonumuz Hak-İş ile omuz omuza çalıştıracak, kardeş sendikalarımız ile gerçek kardeşliğimizi sağlayacak, bizleri hak ve adalet noktasında temsil edecek yeni, güçlü, teşkilatıyla bütünleşmiş bir genel başkan ve yönetim seçmektir."

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