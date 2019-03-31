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Oyunu kullandıktan sonra hayatını kaybetti

Konya'da oyunu kullandıktan sonra fenalaşan 82 yaşındaki bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

31 Mart 2019 Pazar 14:17
Oyunu kullandıktan sonra hayatını kaybetti

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Osman Büyükkaraca, oyunu kullandıktan sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Osman Büyükkaraca, oy kullanmak için ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Ortaokulu'na geldi.

Yapılan müdahaleler yetersiz kaldı

Burada oyunu kullanan Büyükkaraca, okuldan ayrıldığı sırada bahçede fenalaşarak yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Büyükkaraca, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaşlı adamın, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 14:17
  1. Konya
  2. Osman Büyükkaraca
  3. Cumhuriyet Ortaokulu
  4. 112 Acil
  5. Kadınhanı Devlet Hastanesi

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