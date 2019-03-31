Oyunu kullandıktan sonra hayatını kaybetti Konya'da oyunu kullandıktan sonra fenalaşan 82 yaşındaki bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Osman Büyükkaraca, oyunu kullandıktan sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Osman Büyükkaraca, oy kullanmak için ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Ortaokulu'na geldi. Yapılan müdahaleler yetersiz kaldı Burada oyunu kullanan Büyükkaraca, okuldan ayrıldığı sırada bahçede fenalaşarak yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Büyükkaraca, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaşlı adamın, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

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