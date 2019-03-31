Oyunu kullanan Sarıgül: Hep barış olsun

DSP Şişli Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül, oyunu kullandı.

Sarıgül, oy kullanmak için Nişantaşı'ndaki Sait Çiftçi İlkokuluna geldi. Vatandaşlar ve sandık görevlileriyle selamlaşan Sarıgül, 1268 numaralı sandıkta oy verdi.

AA muhabirine açıklamada bulanan Mustafa Sarıgül, şunları kaydetti:

"Seçim hazırlıkları Türkiye'de büyük bir yarış halinde, demokratik bir hava içerisinde geçti. Seçimlerde her siyasi parti adayı kendi görüşünü, düşüncelerini en iyi şekilde yansıttı. Bundan sonra artık takdir ve karar, seçmenlerimizin olacak. İşte demokrasi böyle bir şey. Ülkemizde hep demokrasi olsun, hep barış olsun. Herkes özgürce kendi oylarını en iyi şekilde kullansın. Bu seçimde biz, projelerle yarıştık, projelerimizle ortaya çıktık. Hiçbir adayın çalışmasıyla ilgilenmedik, farklı siyasi partilerdeki adayların görüşlerine hep saygı duyduk ama biz kendi projelerimizi anlattık. Şişli'deki yurttaşlarımız ben eminim ki en doğru, en iyi, en güzel kararı verecektir."