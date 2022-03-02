‘Oyun’u gör, tercihini ona göre yap!’ Dilipak'tan ezber bozan 'Ukrayna' çıkışı

Kanla beslenen diktatör Vladimir Putin'in emri sonrası Rusya'nın Ukrayna topraklarına düzenlediği saldırı 7. gününde devam ediyor.

Bölgede çatışmalar sürerken Ukrayna ordusu, ülkenin birçok yerinde Rus askerlerine karşı direnişine devam ediyor.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, Rusya - Ukrayna savaşıyla ilgili bugünkü köşesinde dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yazısına "Bir başka açıdan Ukrayna" başlığını atan Dilipak, şu cümleleri kullandı:

Bir yandan 28 Şubat’ı konuşuyoruz da, öte yandan; global bir darbe süreci yaşıyoruz, ama çoğu kimse bu olayın sanki farkında değil.

Pandemi süreci aslında 28 Şubat’tan daha tehlikeli bir süreçti, ama 15 Temmuz’da sokağa çıkanların büyük bir bölümü bu kez o uyanıklığı gösteremediler ne yazık ki.

Ve bu Şeytani süreç devam ediyor. Ve birileri hâlâ Great Resetçilerin iklim yalanına inanmış gözüküyor.

Trans Humanizmi görmezden gelenler var. Neura Link’i de.

Bütün dünyayı kuşatan Starlink ve 5G’ye övgüler diziyor birileri Sanayi 4.0 illüzyonuna aldanıp. Hem de bu yalana en çok inanan, şuuraltında bilim ve teknoloji, sanayi konusunda bastırılmış duygular taşıyan bizim muhafazakar, tatlı su Müslümanları.

Great Reset gibi para ve tanrıyı tedavülden kaldırma iddiası ile yola çıkan, “biyolojik insan” türünün son örnekleri olduğumuzu söyleyen, insanın evrim sürecinde Tanrı olma yolunda olduğunu ve yeni Siborg kuşağının cenneti yeryüzünde inşa edeceğini savunan bu akıl(sızlık) nasıl da insanlığı bu kadar kolay teslim aldı.

Ukrayna süreci de bunun dışında değil.

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