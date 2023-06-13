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Medya Oyunları para etmeyince tiyatrosunu satılığa çıkarmıştı! Müjdat Gezen'in binasının değeri dudak uçuklattı
Medya

Oyunları para etmeyince tiyatrosunu satılığa çıkarmıştı! Müjdat Gezen'in binasının değeri dudak uçuklattı

Yeniakit Publisher
2023-06-13 12:23:00 -
Oyunları para etmeyince tiyatrosunu satılığa çıkarmıştı! Müjdat Gezen'in binasının değeri dudak uçuklattı

Müjdat Gezen'in Müjdat Gezen Tiyatro binasını, 65 milyon liradan satılığa çıkardığı öğrenildi.

Gerçek Gündem, Müjdat Gezen'in tiyatro binasını 65 milyon liraya satılığa çıkardığını yazdı.

Haberde, tiyatronun olduğu iş merkezinin, 65 milyon liraya bir internet sitesinde satılık ilanına konulduğu belirtildi.

HalkTV'den Serhan Asker de şu ifadeleri kullandı:

Müjdat Gezen şimdi aradı... "Müjdat Gezen Sanat Merkezi duracak. Bahariye'deki Müjdat Gezen Tiyatrosu'nun yerini satıyorum" dedi... Aslında bu daha kötü bir haber... Bir tiyatro kapanıyor... Yazık...

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