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Yaşam Oyunla yasağı delen çocuklar arkasına bakmadan kaçtı
Yaşam

Oyunla yasağı delen çocuklar arkasına bakmadan kaçtı

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde Sakarya'daki bir parkta oyun oynarken polis sireninin sesini duyan çocuklar arkalarına bakmadan kaçtı.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 23:39:00 - 2020-12-06 23:46:00
Oyunla yasağı delen çocuklar arkasına bakmadan kaçtı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen parkta oyun oynayan çocukların, polis aracının siren sesini duyunca kaçmaları ilginç görüntüler oluşturdu. 

Arkalarına bakmadan kaçtılar

Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi'nde kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan çocuklar, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu arkasında bulunan parkta oyun oynadı. Çocuklar koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekibinin gelmesiyle hızla bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Çocukların siren sesini duyunca kaçmaları ilginç görüntüler oluşturdu. 

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