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"Oyuncularımız gelişimini maalesef tamamlayamıyor"

- TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas:"Birçok nedenden dolayı 17-20 yaş arasındaki oyuncularımız gelişimini maalesef tamamlayamıyor. Bundan dolayı eldeki yeteneği de kaybedebiliyoruz"

24 Ocak 2019 Perşembe 17:46
"Oyuncularımız gelişimini maalesef tamamlayamıyor"


GAZİANTEP (AA) - Türkiye Futbol Federasonu (TFF) Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, 17-20 yaş arasındaki oyuncuların gelişimlerinin tamamlanamadığını söyledi.

Kafkas, Şehitkamil Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Şehitkamil'de Futbola Dair Her Şey" adlı panelde yaptığı konuşmada, altyapının önemine işaret ederek, federasyon olarak bu unsuru çok önemsediklerini dile getirdi.

Geçmiş dönemlerde çok ihmal edilen altyapıyı, verilen desteklerle geliştirmeyi arzuladıklarını anlatan Kafkas, "Birçok nedenden dolayı 17-20 yaş arasındaki oyuncularımız gelişimini maalesef tamamlayamıyor. Bundan dolayı eldeki yeteneği de kaybedebiliyoruz. Bu söylediğim sadece teknik taktik anlamda değil, çevresel ve ailesel nedenlerden dolayı da olabiliyor. Bunun olmaması için eğiticilerin eğitilmesi çok önemli. Bunun için ciddi çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

Kafkas, doğum tarihi yılın ilk aylarına denk gelen çocuklarla, yıl sonuna denk gelen çocuklar arasında yaşanan gelişim farklılıklarının altyapıda neden olduğu soruna ilişkin bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Genç oyuncu gelişiminde, özellikle genç milli takımlarda 11,12,13 yaş gruplarında bu konu çok önemli. Aslında bunların gelişimini ayrı değerlendirmemiz gerekiyor. Aslında 6-7 ay, genç oyuncuların alt yaş gruplarındaki gelişiminde çok farklılığa neden olabiliyor. Bizim de bu konuda çalışmamız var. Önümüzdeki günlerde bir şeyler yapıp, bu sorunu çözmek istiyoruz."

Kafkas, Gaziantep'te teknik direktörlük yapan ve kentle duygusal bağı bulunan bir teknik adam olarak, şehrin önemli markalarından Gaziantepspor'un geldiği noktanın üzücü olduğunu ancak kentin el birliğiyle takımı yeniden eski günlerine getirebileceğine inandığını kaydetti.

Kafkas, sokak futboluyla ilgili de, "Ülkemizin birtakım gerçekleri var. Bunun içerisinde sokak futbolu var. Bizler de buradan çıkan insanlarız. Ama artık 2 türlü futbol eğitimi var. Bunlardan birisi kulüplerde oldukça profesyonel olarak verilen eğitim, diğeri ise doğaçlama yetişme. Bu da ülkemizin bir gerçeği. O yüzden mahalleler arası futbol turnuvası düzenlemeyle ilgili projelerimiz var." açıklamasında bulundu.

Panelde, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kafkas'a plaket ve Şehitkamil Belediyespor takımının 27 numaralı formasını hediye etti.


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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 17:46
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