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Oyuncu Turgay Tanülkü'den Uşak'taki çocuklara bayram hediyesi

Yeniakit Publisher
2020-05-22 18:48:08 -
Oyuncu Turgay Tanülkü'den Uşak'taki çocuklara bayram hediyesi

UŞAK (AA) - Sinema ve tiyatro oyuncusu Turgay Tanülkü, Uşak'ta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Peltek'i ziyaret etti.

Ramazan Bayramı öncesi memleketi Uşak'a gelerek ziyaretlerde bulunan Tanülkü, kentteki çocuk evlerinde kalan minikler için bayram hediyelerini vermek üzere Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne gitti.

İl Müdürü Mustafa Peltek'i makamında ziyaret eden Tanülkü, çocuklara bayram hediyesi olarak bir giyim mağazasından aldığı hediye çeklerini teslim etti.

Peltek, çocukları her zaman mutlu ettiğini söylediği Tanülkü'ye hediyelerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Tanülkü, rutin olarak her bayram öncesi memleketine geldiğini söyledi.

Annesi ve babasının mezarının Uşak'ta bulunduğunu ve ziyaret ettiğini dile getiren Tanülkü, "Onun dışında dostlarımız var. Onları ziyaret etmek, özellikle de evlatlar önemli. Çünkü o evlatlar bizlere miras. Onlar için geliyoruz. Bu hastalıktan dolayı çocuklarımızla birlikte olamıyoruz ama uzaktan uzağa sevgimizi, saygımızı birbirimize iletiyoruz. Bu da yeterli. Netice olarak sokakta yaşayanlar da içeride yaşayanlar da bizim çocuklarımız. Bence herkesin borcu var, o çocuklara karşı." dedi.


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