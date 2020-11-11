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Aktüel Oyuncu Taner Ölmez "Brand Week Istanbul"a konuk oldu:
Aktüel

Oyuncu Taner Ölmez "Brand Week Istanbul"a konuk oldu:

"Medyatik tarafımızı, insanların bizi izliyor olmasını, hayatımızın içinde olumlu yanlarda da kullanmamız lazım. Bu yüzden daha fazla sosyal sorumluluk projelerinde olmalıyız. Çünkü birileri sizi seviyor, canlı gönülden dinliyor ve onların rol modeli olabiliyorsunuz" - "Çocuklara da bir şey anlatmalıyız. Onların beni sevdiğini hissediyorum, biliyorum ve bu gücü iyi şekilde kullanmak istiyorum. Çünkü o çocuklar bizim geleceğimiz" - "Mucize Doktor'a ben yüzde 90 değil, yüzde yüzümü verdim. Çok duygu dolu anlar yaşadım, otizmli bireylerle buluştuğumda. 'Hava almaya çıkıyorum' deyip, ağladığım anlar oldu. Gerçekten bu işe yüreğimi koydum"

Yeniakit Publisher
2020-11-11 17:59:47 -
Oyuncu Taner Ölmez "Brand Week Istanbul"a konuk oldu:

İSTANBUL (AA) - "Mucize Doktor" dizisinin başrol oyuncusu Taner Ölmez, bu yıl "Çizginin Dışındakiler" temasıyla düzenlenen, iş ve marka dünyasının yanı sıra ünlü isimlerin bir araya geldiği "Brand Week Istanbul"a konuk oldu.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl online olarak gerçekleştirilen etkinlik, "brandweekistanbul.com"dan canlı olarak katılımcılarla buluştu.

"Brand Week Istanbul"un "Inspiration Hall" bölümünde "Suyun Peşinde" başlıklı söyleşiye katılan Ölmez, Reckitt Benckiser Ev ve Hijyen Pazarlama Direktörü Tarık Bayar'ın sorularını yanıtladı.

Ölmez, geçen yıl Türkiye'nin, gelecekteki su fakirliğine dikkati çekmek adına Musa Eroğlu'nun "Yolun Sonu Görünüyor" türküsünü yeniden yorumladığı, "Yarının Suyu" farkındalık projesinde yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Sanat hayatında işinin bir adım yukarı çıkarak bir şeyler anlatmak olduğunu belirten Ölmez, "Tiyatroda da, televizyonda da aynı şekilde bir şeyler anlatıyoruz. Madem ki bu kadar hitabet gücümüz sağlam, bize ve geleceğimize iyi gelecek projelerde de olmamız gerekiyor. Medyatik tarafımızı, insanların bizi izliyor olmasını, hayatımızın içinde olumlu yanlarda da kullanmamız lazım. Bu yüzden daha fazla sosyal sorumluluk projelerinde olmalıyız. Çünkü birileri sizi seviyor, canı gönülden dinliyor ve onların rol modeli olabiliyorsunuz." dedi.

Ölmez, EBA TV'de su tasarrufu ile ilgili hazırladığı videolardan yola çıkarak, "Çocuklara da bir şey anlatmalıyız. Onların beni sevdiğini hissediyorum, biliyorum ve bu gücü iyi şekilde kullanmak istiyorum. Çünkü o çocuklar bizim geleceğimiz. 10 tanesinden 4'ünün alt beynine bir şeyler yerleştirebilirsek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un su problemini konu alan "25 Litre: Suyun Peşinde" adlı belgeselde rol alan genç oyuncu, "Projeler bana ömürlük bir ödev verdi aslında. Projeler bittikten, her şey iyi olduktan sonra da benim için bir şey değişmeyecek. Yine aynı şekilde bu konulara dikkat edeceğim." diye konuştu.

Pandemi döneminde yeni tip koronavirüs tedbirlerini ele alan Sağlık Bakanlığının hazırladığı kamu spotlarında da rol alan Taner Ölmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben işimi samimiyetle yapıyorum. Tek sermayem bu aslında, samimiyet. Deli gibi çalışıyorum. Hiçbir boş anım olmuyor bir projeye başlarken. Mucize Doktor'a da ben yüzde 90 değil, yüzde yüzümü verdim. Çok duygu dolu anlar yaşadım, otizmli bireylerle buluştuğumda. 'Hava almaya çıkıyorum' deyip, ağladığım anlar oldu. Gerçekten bu işe yüreğimi koydum. Hakikaten insanlar tarafından da anlaşıldı ve kabul edildi. Bu kadar sevilen ve güven veren bir Ali Vefa karakterinin, pandemide insanlara kuralları anlatması doğru bir seçimdi. Çünkü ne dediği dinlenilen bir karakter."




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