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Oyuncu Mehmet Aslan’ın yargılanmasına devam edildi

Reina saldırısının ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan yargılanan oyuncu Mehmet Aslan’ın davasında tanık dinlendi.

10 Eylül 2019 Salı 10:41
Oyuncu Mehmet Aslan’ın yargılanmasına devam edildi

Reina saldırısının ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan yargılanan oyuncu Mehmet Aslan’ın davasında tanık dinlendi.


Reina saldırısının yaşanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dolayısıyla ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan hakkında dava açılan oyuncu Mehmet Aslan’ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Mehmet Aslan ve avukatı katıldı.



‘Orada telefon çekmez’


Duruşmada, sanık Mehmet Aslan’ın olay günü bulunduğu gece kulübünün sahibi Ahmet Önder Öztarhan tanık olarak dinlendi. Tanık Öztarhan, "Olay günü sanık rezervasyon yaptırmıştı. Daha sakin bir yer istediler. Mekanın en dip kısmını onlara ayırdım. Orada telefon çekmez. Gelen müşterileri de bu konuda biz uyarıyoruz. Çoğu ya bara ya da aracına gönderiyor. Sanık geldiğinde de kendisine bu uyarıyı yaptım. Telefonunu garsonlardan biri vasıtasıyla aracına gönderdi” dedi.


Tanığın ardından söz alan sanık Aslan’ın avukatı, esasa ilişkin yazılı olarak savunma yapmak için süre talep etti.


Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatının talebini kabul etti. Esasa ilişkin savunma hazırlanması için ek süre vererek, duruşmayı erteledi.



Olayın geçmişi


Oyuncu Mehmet Aslan’ın Reina saldırısının ardından 1 Ocak 2017’de sosyal medya hesabında ‘Tayyip yatacak yerin yok, bu Arap teröristleri doldurdun içimize Türkleri öldürttün’ paylaşımını yaptığı ve sonrasında bu paylaşımı sildiği iddia edilmişti.


Paylaşımı dolayısıyla gözaltına alınan sanık Aslan, emniyet güçlerine verdiği ifadesinde eğlence mekanına girdiği sırada telefonunu şoförüne bıraktığını ve paylaşımı şoförünün yaptığını, daha sonra ise sildiğini belirtmişti.


Suçlamaları reddeden sanık Aslan, “Devleti ve yönetenlere yönelik hakaret içeren paylaşımın yoktur. Böyle bir paylaşımda bulunmam akıl ve mantığa aykırı bir harekettir” demişti ve savcılığa çıkarıldıktan sonra serbest bırakılmıştı.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 10:41
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