  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Oyuncu Fatma Girik: "Bu sürecide birlikte atlatacağız":

"Salgın dolayısıyla hep evde kanepede oturdum. Kimse dışarıya çıkmazken benim çıkmam olmazdı. Herkes gibi kurallara uydum"

Yeniakit Publisher
2020-06-04 14:52:36 -
Oyuncu Fatma Girik: "Bu sürecide birlikte atlatacağız":

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren ünlü oyuncu Fatma Girik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmadığını söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, Torba Mahallesi Muhtarı Suat Kaya ve beraberindekiler, Torba Mahallesi'nde annesiyle yaşadığı evinde dinlenen Girik'i ziyaret etti.

Fatma Girik, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun zaman sonra ziyaretçi kabul ettiği söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Girik, "Salgın dolayısıyla hep evde kanepede oturdum. Kimse dışarıya çıkmazken benim çıkmam olmazdı. Herkes gibi kurallara uydum. Dışarıya çıkmam için izin kağıdı vereceklerdi ancak istemedim. Bu süreci de birlikte atlatacağız." diye konuştu.

Başkan Gürün de Girik'in sağlık durumunu iyi bulduğunu ifade etti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı