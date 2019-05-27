Oyuncu Eşref Kolçak hayatını kaybetti
Usta oyuncu Eşref Kolçak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.27 Mayıs 2019 Pazartesi 10:53
Yeşilçam’ın usta oyuncularından Eşref Kolçak, bir süredir tedavi gördüğü Gemlik Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Akciğerinde sıvı toplanması nedeniyle Çekirge Devlet Hastanesinde müşahede altında tutulan Kolçak, bir süre önce Gemlik Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kolçak, burada hayata gözlerini yumdu. Kolçak’ın cenazesi yarın Gemlik’te toprağa verilecek.
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