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Aktüel Oyuncu Cezmi Baskın da O partiye katıldı!
Aktüel

Oyuncu Cezmi Baskın da O partiye katıldı!

Yeniakit Publisher
2023-04-06 13:49:00 - 2023-04-06 13:50:27
Oyuncu Cezmi Baskın da O partiye katıldı!

Daha önce oyuncular Mehmet Aslantuğ ve Serhat Özcan'ın milletvekili adaylığını duyuran Türkiye İşçi Partisi (TİP) saflarına bir oyuncu daha katıldı.

Daha önce oyuncular Mehmet Aslantuğ ve Serhat Özcan'ın milletvekili adaylığını duyuran Türkiye İşçi Partisi (TİP) saflarına bir oyuncu daha katıldı. Türkiye İşçi Partisi İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek, Yargı dizisinde 'Merdan dede' karakterine can veren Cezmi Baskın'ın TİP'e katıldığını duyurdu. Birçok televizyon dizisi ve filmde rol alan Baskın, Akasya Durağı'ndaki Osman Ağa rolüyle adından söz ettirmişti.

14 Mayıs seçimleri için oyuncular Mehmet Aslantuğu ve Serhat Özcan'ın yanı sıra gazeteci İrfan Değirmenci'nin milletvekili adaylığını duyuran Türkiye İşçi Partisi (TİP), sahnelerden bir 'transfer' daha yaptı.

Yargı dizisinde 'Merdan dede' karakterine can veren ve Akasya Durağı'ndaki Osman Ağa rolüyle tanınan Cezmi Baskın TİP'e katıldı.

Vizontele, Düttürü Dünya, Şevkat Yerimdar gibi yapımlarda rol alan tecrübeli oyuncu Cezmi Baskın'ın üyelik kararını, Türkiye İşçi Partisi İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Akyürek, şu ifadeleri kullandı;
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Ülkemizin kıymetli sanatçılarından tiyatro emekçisi, oyuncu ve yönetmen Cezmi Baskın aramıza katılarak mücadelemize güç kattı. Eşit ve adil yarınları hep birlikte inşa edeceğiz. Hoş geldiniz!"

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Yorumlar

Amine

Gayri milli sanatçılar

Gültekin

Yıllarca bizler bunlara sanatçı diye nasıl baktık, demek ki yıllarca bilinçli olarak, milleti ahlaki zafiyetlerle kandırdılar.
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