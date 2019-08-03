Oyuncu Cengiz Sezici hayatını kaybetti Sinema ve tiyatro oyuncusu Cengiz Sezici, bu sabah 69 yaşında hayatını kaybetti.

Sinema ve tiyatro oyuncusu Cengiz Sezici 69 yaşında hayatını kaybetti. Bu sabah hayatını kaybeden Sezici son olarak Söz dizisinde oynamıştı. Cengiz Sezici, 1950 yılında Adana'da dünyaya geldi. 1971'de tiyatro oyunlarında görev almaya başlayan Sezici, 1977 yılında da çeşitli sinema ve dizi filmlerde roller aldı.



Cengiz Sezici, Kış Çiçeği adlı sinema filmindeki rolü ile 1996 yılında 33. Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncusu ödülünü aldı.



Cengiz Sezici son olarak Söz dizisinde Sami karakterini oynadı.

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