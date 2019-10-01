Oyuncu bozuntusu İlyas Salman'dan "Beni de gör Ekrem" paylaşımı

yeniakit.com.tr: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'da Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında alışveriş yapmıştı. Mağazada gördüğü çocuklara çikolata ikram eden Erdoğan vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirmişti. Erdoğan'ın bu samimi görüntüleri solak zihniyetin dengesini bozdu.

İslam'a ve Müslümanlara olan nefretiyle tanınan gerici CHP zihniyetinin temsilcisi İlyas Salman sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir paylaşımda bulundu.

Halkın adamı olan Erdoğan'ın marketteki samimi görüntülerini hazmedemeyen oyuncu bozuntusu İlyas Salman yaptığı paylaşımda, "Onlarca korumayla marketi geziyor sonra AA fotoğrafçısı "Kareden çıkın tek başınaymış gibi çekeyim" diyor. Ekrem İmamoğlu bunların dengesini bozdu. Taklit ediyorlar, halkın içindeymiş gibi yapmaya çalışıyorlar ama onu da beceremiyorlar" ifadelerini kullandı.

Toplumdan zerre değer görmeyen oyuncu bozuntusu İlyas Salman'ın bu paylaşımı seçildiği günden bu yana işçi kıyımı yapan ve yaptığı zamlarla vatandaşı canından bezdiren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yaranma çabası olarak görüldü.

Sosyal medyadan tepki yağdı

Twitter hesabından "Beni de gör Ekrem" paylaşımı yapan oyuncu bozuntusu İlyas Salman'a sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları;