0553 313 94 23

Oyuncu bozuntusu İlyas Salman'dan "Beni de gör Ekrem" paylaşımı

İslam'a ve Müslümanlara olan nefretiyle tanınan oyuncu bozuntusu İlyas Salman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

01 Ekim 2019 Salı 19:26
Oyuncu bozuntusu İlyas Salman'dan "Beni de gör Ekrem" paylaşımı

yeniakit.com.tr:  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'da Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında alışveriş yapmıştı. Mağazada gördüğü çocuklara çikolata ikram eden Erdoğan vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirmişti. Erdoğan'ın bu samimi görüntüleri solak zihniyetin dengesini bozdu.

İslam'a ve Müslümanlara olan nefretiyle tanınan gerici CHP zihniyetinin temsilcisi İlyas Salman sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir paylaşımda bulundu.

Halkın adamı olan Erdoğan'ın marketteki samimi görüntülerini hazmedemeyen oyuncu bozuntusu İlyas Salman yaptığı paylaşımda, "Onlarca korumayla marketi geziyor sonra AA fotoğrafçısı "Kareden çıkın tek başınaymış gibi çekeyim" diyor. Ekrem İmamoğlu bunların dengesini bozdu. Taklit ediyorlar, halkın içindeymiş gibi yapmaya çalışıyorlar ama onu da beceremiyorlar" ifadelerini kullandı.

Toplumdan zerre değer görmeyen oyuncu bozuntusu İlyas Salman'ın bu paylaşımı seçildiği günden bu yana işçi kıyımı yapan ve yaptığı zamlarla vatandaşı canından bezdiren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yaranma çabası olarak görüldü.

Sosyal medyadan tepki yağdı

Twitter hesabından "Beni de gör Ekrem" paylaşımı yapan oyuncu bozuntusu İlyas Salman'a sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları;

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 19:26
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. İlyas Salman

YORUM YAZ

  • Halk adamı biloHalk adamı bilo9 dk önce
    Ilyas sallana bile hücum eden ali bukadar bi gözün dönmüş kamerada olup biten gerçekler taklit ediyor güya onuda başarmamış
  • BusezonBusezon9 dk önce
    Bir söze bakarım sözmü diye,birde söyleyene bakarım adammı diye,ama nerde adamlık kim sen kim?
  • recairecai16 dk önce
    Imamoglu hepinizin dengesini bozdu. Metin rumuzlu arkadasin da belli ki dengesi bozulmus, inkarla gercekleri degistiremezsin.
  • VatanseverVatansever17 dk önce
    "Saman ye Salman" yazan kişi sende ........
  • hasanhasan19 dk önce
    Cumhurbaskanimiz saray icin alisveris yapmis, ama o markette ejderha meyvesini bulmasi biraz zor.
  • ........19 dk önce
    Münafık adamın hali başka. Anarşistler chp yi ele geçirdi. Adam gibi ulusalcı bırakmadılar. Solun faşistleriyle doldu taştı chp.
  • abdullahabdullah30 dk önce
    üretici olmayan, kolay tüketici ve asalak olur!
  • 2023 Ekrem2023 Ekrem34 dk önce
    çok doğru tespitler yapmış sanatçımız İlyas Salman.
  • metinmetin36 dk önce
    Ekremin dengesi kaç kuruşmuş ki başkasının dengesini boza.
  •  ali ali36 dk önce
    ulan böyle büyük bir usta sanatciya bozuntu demek alcakliktır siz ne kadar terbiyesiz ahlaksiz canlılarsiniz be
  • Emre tunahanEmre tunahan39 dk önce
    Akit yıllardır seni takip ediyorum ama son zamanda çok değiştin düşünce özgürlüğü ile adam paylaşmış saygı duyun bi şeyede
  • saman ye Salmansaman ye Salman39 dk önce
    Allahin yarattigi bir kul iste, ama bu ilyas salman denen zubbeye ahirda eseklerle saman yedirmek bile cok luks olur.
  • mertmert41 dk önce
    etmeyin kardeşiim chp ve akp süt kardeşlersinizbırakın didişmeyi

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Hulusi Akar'dan operasyon açıklaması
  1. Hulusi Akar'dan operasyon açıklaması
  2. Metrobüs durağında insan seli
  3. Boşsun İnşallah demek boşanma mıdır?..
  4. Cudi Dağında terör örgütü PKK'ya ağır..
  5. Davutoğlu gel partiye katıl dedi.....
  6. Babacan’dan Karamollaoğlu’nun..
  7. Cuma günü hutbe okunurken abdesti..
  8. Real Madrid Club Brugge maçı canlı takip
  9. Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması
  10. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli..
  11. CHP'li Gürsel Tekin'in skandal ötesi..
  12. Denize petrol atığı döken firmaya ceza!
  13. Gazi Üniversitesi 77 personel alımının..
  14. Yemini bozan kişi ne yapmalı? Yemin..
  15. Migren nedir? Migren belirtileri..
  16. Oyuncu bozuntusu İlyas Salman'dan..
  17. Ankara'da durağa dalan şoför tutuklandı
  18. Melih Gökçek'ten çok konuşulacak..
  19. Türkiye'de 20 bin tane üretildi! 10..
  20. Safer ayı ne kadar sürecek?
  21. CHP'de derin çatlak! Kaftancıoğlu o..
  22. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:Emmanuel..
  23. “Okuyan, bilgiyle değer üreten..
  24. Eski Yargıtay üyesine FETÖ üyeliğinden..
  25. Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan ile..
  26. İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim..
  27. Ekim ayında hangi balıklar yenir?
  28. Norveçli alçaktan skandal belgesel:..
  29. Meral Akşener, Millet İttifakı'nı..
  30. Engelli kimlik kartı nedir, nereden..
Melih Gökçek'in metrobüs paylaşımı olay oldu: İçimden oh olsun demek geliyor ama...
Melih Gökçek'in metrobüs paylaşımı olay oldu: İçimden oh olsun demek geliyor ama...
Seri katil Prens
Seri katil Prens
Gündemi sarsan iddia! Davutoğlu yeni parti için İstanbul'da bina kiraladı
Gündemi sarsan iddia! Davutoğlu yeni parti için İstanbul'da bina kiraladı
Semih Yalçın’dan Nagehan Alçı’ya tepki: O kadar cıvıyor ki her kalıba uyuyor
Semih Yalçın’dan Nagehan Alçı’ya tepki: O kadar cıvıyor ki her kalıba uyuyor
Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Adı batsın böyle terbiyenin
Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Adı batsın böyle terbiyenin

Günün Karikatürü

1 Ekim 2019
Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha
Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha
NASA'dan Türkiye paylaşımı
NASA'dan Türkiye paylaşımı