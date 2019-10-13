Oyun oynayan minik çocuk dehşeti yaşadı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde oyun oynarken 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen 6 yaşındaki Muhammet Bozkurt, sağ kurtarıldı.

Olay, Karahüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet Bozkurt, arkadaşlarıyla oyun oynarken, üzerinin bir kısmı açık olan su kuyusuna düştü. Arkadaşları, hemen Muhammet'in ailesine haber verdi. Ailenin ihbarı üzerine de olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, içinde az miktarda su bulunan yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya girerek beline ip bağladıkları Muhammet'i yukarı çıkardı.

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