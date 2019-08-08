0553 313 94 23

Oyun oynayan çocuk 3'üncü kattan düştü!

Bursa'da evin balkonunda oyun oynayan 3 yaşındaki çocuk, 3'üncü kattan yere düşerek yaralandı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:20
Oyun oynayan çocuk 3'üncü kattan düştü!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3. katın balkonunda oyun oynarken dengesini kaybederek düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, Süleymaniye MahallesiSerdar Sokağı'nda meydana geldi. 3 yaşındaki Emir Ertuğrul I., balkonda oyun oynamaya başladı. Küçük çocuk iddiaya göre dengesini kaybedince üçüncü kattan düştü. Çığlık sesini duyan evdekiler şok oldu. Hemen çocuğunun yardımına koşan ev sakinleri durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık durumu iyi

Ambulansla hastaneye kaldırılan Emir Ertuğrul I.'nın sağlık durumunun iyi olduğu, hafif sıyrıklarla bu durumu atlattığı öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:20
  1. Bursa
  2. İnegöl
  3. Süleymaniye Mahallesi
  4. Serdar Sokağı
  5. Emir Ertuğrul
  6. balkondan düştü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran açık açık tehdit etti: Bu karar İsrail'in çöküşü olacak
    1. İran açık açık tehdit etti: Bu karar..
    2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,..
    3. Şanlıurfa turizminde revizyon..
    4. Büyükşehir Kurban Bayramı’na hazır
    5. Ordu’da kaçak ve sahte alkol satışı..
    6. Virajı alamayınca kanala uçtu
    7. Gazişehir Gaziantep'te transfer
    8. Başkan Böcek’ten bayram mesajı
    9. Başkan Cengiz: “Çözüm odaklı..
    10. Fındıkta rakip ülkeler Ordu’da birleşti
    11. Pakistan’da otobüs ile çekçek..
    12. Afrin'de bombalı saldırı! Ölüler var
    13. Gabriel Jesus'a 2 ay uluslararası..
    14. Oktay: "Yüksek teknolojili..
    15. Akaryakıtta çifte indirim
    16. Dadaloğlu’nda bin 700 aile doğalgaza..
    17. Erzurum’da bayramda ulaşım ücretsiz..
    18. Kaza riski yüksek olan 70 noktaya..
    19. Oktay: "35 eylemi hayata geçirme..
    20. Eyüpsultan Yadigar Mağazası yeni..
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!