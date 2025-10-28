  • İSTANBUL
Oyun kabusa döndü! 250 kiloluk demir kapı küçük Asmin'in üzerine devrildi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Oyun kabusa döndü! 250 kiloluk demir kapı küçük Asmin’in üzerine devrildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bahçede oynarken yerinden çıkan demir kapının altında kalan 9 yaşındaki Asmin ağır yaralandı.

Bursa’da bir evin bahçesinde oyun oynayan 9 yaşındaki Asmin Ç., saniyeler içinde ölümle burun buruna geldi. Olay saat 16.00 sıralarında Cerrah Mahallesi’ndeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Asmin Ç., bahçede oyun oynadığı sırada, yerinden çıkan yaklaşık 250 kilo ağırlığındaki demir sürgülü kapı üzerine devrildi.

Kapının altından ailesi tarafından kurtarılıp, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Asmin’in kafatasında kırıklar olduğu tespit edildi. Ağır yaralı çocuk, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

