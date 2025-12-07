Dağlıca-Aktütün basıldığında horul horul uyuyor muydun, polis amca?

Ali Karahasanoğlu

Önce Eskişehir’deki trafik polisinden başlayalım.

“‘Öcalan çıkacak’ diye seçim kazanarak, Öcalan’a ‘sayın’ deme yarışına girerek yol yürüyenler mutlaka kaybederler” diye söze başlıyor.

Hiç bilmiyor ki, Öcalan çıkacak diye seçim kazananlar, yani Cumhur İttifakı seçimi kazanamasaydı.

Bugün çoktan Abdullah Öcalan serbestti.

Üstüne fazladan, PKK’nın tasfiyesi de hiç gündemde bile değildi.

Millet İttifakı böyle söz verdi.

AİHM kararları, Türk mahkemeleri tarafından tartışılmaksızın otomatik uygulanacak” sözü verdiler.

AİHM kararları otomatik uygulanınca da, Abdullah Öcalan serbest kalacaktı.

Bunu bilmeyen trafik polisi, trafiği karıştırıyor.

Veya zaten trafiği karıştırmak için bunu bilmiyormuş numarasına yatıyor.

Devam ediyor trafik polisimiz: “Her gün örgüte yakın olan insanlar sinir uçlarımızı kaşıyor. Öcalan çıkacakmış, Güneydoğu Anadolu Kürdistan olacakmış, bunlar hayal.”

İsterseniz trafik polisimizi, isterseniz onun yanına iyi Parti’nin çakma milliyetçilerini, isterseniz onların da yanına Zafer Partisi’nin üç bakanlık karşılığında PKK sempatizanı HDP ile iş birliği yapmaktan kaçınmayan yöneticilerini alın.

“Güneydoğu Anadolu Kürdistan olacak” diyen bir tane adam gösterin, biz de görelim.

Böyle bir cümle kuran yok, hele bugün hiç yok.

CHP-HDP-İP ittifakı yapıldığında bu sözün benzerlerini söyleyenler vardı ama.. Bugün böyle bir cümleyi kuran tek kişi dahi yok. Bugün olmasa da, eski dönemde buna benzer söz söyleyenlerin de, şimdi tepesine biniliyor, cezaevine konuluyor, buna benzer sözü eğer eski dönemden sarf edenler şimdi belediye başkanı ise, görevden el çektiriliyorlar, yerlerine kayyım atanıyor.

Kayyım ataması yapıldığında da, trafik polisimizin gönül verdiği CHP veya iyi partililer o uygulamaya itiraz ediyorlar.

Trafik polisimiz konuşmasını şöyle tamamlıyor:

“Bu süreç başladı başlayalı uyku uyuyamıyorum”

Hayrola polis bey abi.

Niye uyku uyuyamıyorsun?

Süreç başlayalı PKK bir polisimize bile kurşun sıkmadı, bir askerimizi bile şehit etmedi.

Bundan mı rahatsız oluyorsun.

Kandan besleniyordun, kan akmayınca, uyuyamıyor musun?

Vampir misin sen?

Kent uzlaşısı yapılırken, koltuk uğruna, “PKK sizi tükürüğüyle boğacak” diyenlere selam durulurken, gayet iyi uyuyordun.

Ne oldu şimdi, “Apo’nun heykelini dikeceğiz” diyenler cezaevine konulduğu için mi rahatsız oldun?

“ Apo’nun heykelini dikeceğiz” diyenin hemen tahliye edilmesi için, AİHM devreye girdi. CHP Genel başkanı, hatta iyi partililer açıklama yarışına girdi.

