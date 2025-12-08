Uzun çalışma saatlerine dikkat etkileri çok ciddi sorunlara yol açıyor

Kardiyologlar, sırtta yayılan ağrı, çene altında baskı ve açıklanamayan şiddetli yorgunluğun yeni dönemde sık görülen belirtiler arasında olduğunu söylüyor. Bu noktada özellikle mide yanmasıyla karıştırılan göğüs altı ağrıları dikkat çekiyor. Kalp krizinin sadece bir “göğüs sıkışması” hissiyle başlamadığı, bazen hafif baskı ya da ağırlık hissiyle ilerlediği belirtiliyor. Bu süreçte kişiler genellikle şikâyetlerini soğuk algınlığı, üşüme veya kas ağrısı zannederek zaman kaybediyor. Uzmanlar, kısa süreli nefes darlığının da ciddi bir sinyal olabileceğini dile getiriyor. Yapılan gözlemler, gençlerde bile kalp krizi belirtilerinin daha farklı seyrettiğini ortaya koyuyor. Bunun sebepleri arasında düzensiz beslenme, stres ve uzun süreli masa başı çalışma gösteriliyor.