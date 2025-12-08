  • İSTANBUL
Uzun çalışma saatlerine dikkat etkileri çok ciddi sorunlara yol açıyor

Uzun çalışma saatlerine dikkat etkileri çok ciddi sorunlara yol açıyor

Gün içinde yeterli miktarda suyu tüketmek, kalp krizini önleyici etkilere sahiptir. Nedenleri arasında beslenme, stres ve kısa süre değil uzun süreli masabaşı çalışma gösteriliyor.

Açıklamalara göre bu değişimin temel nedeni yaşam tarzı, stres ve hareketsizliğin artması olarak görülüyor. Bilindiği üzre kalp sağlığı tüm yaş gruplarını doğrudan etkileyen kritik bir konu. Uzmanlar, belirtilerin değiştiğini bilmeyen kişilerin erken müdahale şansını kaçırabildiğini dile getiriyor.

Kardiyologlar, sırtta yayılan ağrı, çene altında baskı ve açıklanamayan şiddetli yorgunluğun yeni dönemde sık görülen belirtiler arasında olduğunu söylüyor. Bu noktada özellikle mide yanmasıyla karıştırılan göğüs altı ağrıları dikkat çekiyor. Kalp krizinin sadece bir “göğüs sıkışması” hissiyle başlamadığı, bazen hafif baskı ya da ağırlık hissiyle ilerlediği belirtiliyor. Bu süreçte kişiler genellikle şikâyetlerini soğuk algınlığı, üşüme veya kas ağrısı zannederek zaman kaybediyor. Uzmanlar, kısa süreli nefes darlığının da ciddi bir sinyal olabileceğini dile getiriyor. Yapılan gözlemler, gençlerde bile kalp krizi belirtilerinin daha farklı seyrettiğini ortaya koyuyor. Bunun sebepleri arasında düzensiz beslenme, stres ve uzun süreli masa başı çalışma gösteriliyor.

Daha erken tedavi önemli! Sessiz ve Daha Tehlikeli İlerliyor! Erken Müdahale Hayat Kurtarıyor! Kardiyologlar, yeni belirtilerin hafife alınmamasını ve en ufak şüphenin bile ciddiye alınmasını istiyor. Değinildiği üzere kalp krizinde ilk dakikalar büyük önem taşıyor ve geç kalmak ölüm riskini artırıyor. Düzenli kontrollerin özellikle risk grubundaki bireylerde aksatılmaması gerekiyor. Bu süreçte tansiyon ve kolesterol değerlerinin takip edilmesi de önemli bir koruyucu adım olarak gösteriliyor. Uzmanlar, ailede kalp hastalığı öyküsü olan kişilerin belirtilere daha duyarlı olması gerektiğini anlatıyor. Günlük yürüyüş, tuz azaltımı ve stresten uzak durmak kalp sağlığını koruyan temel alışkanlıklar arasında yer alıyor.

Açıklamalara göre toplumun bu yeni belirtiler konusunda bilinçlenmesiyle birlikte erken tanı oranı artabilir. Sonuç olarak uzmanlar, vücudun verdiği her sinyalin dikkate alınmasının hayati önem taşıdığını belirtiyor.

