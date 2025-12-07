Netanyahu’nun küstah planı dünyayı ayağa kaldırdı!

"Üçüncü bir aşama var, Gazze’yi radikallikten arındırmak” diyen Netanyahu, Almanya ve Japonya örneklerini vererek Gazze’ye de aynı yaklaşımın uygulanabileceğini savundu. Bu sözler, açık bir işgal ve toplumu zorla dönüştürme niyetinin itirafı olarak yorumlandı.

Binlerce sivilin hayatını kaybettiği, şehirlerin yerle bir edildiği Gazze için yapılan bu açıklama, insanlık onurunu hiçe sayan yeni bir planın habercisi olarak değerlendirildi.

Dünya kamuoyu, bir halkın kimliğini, inancını ve direnişini yok sayan bu yaklaşımı sert şekilde eleştirirken, “radikallikten arındırma” adı altında yürütülen politikanın aslında topyekûn bir soykırım ve sürgün projesi olduğu vurgulandı.

Almanya Başbakanı Merz uluslararası çapta aranan bir terörist suçlunun tüm hakaretlerine, itiraz edecek tek bir kelime bile etmedi ve İsrail’e desteğini yineledi.

Almanya, İsrail'in güvenliğinden sorumlu olduğunu vurguladı

Şansölye Merz, Almanya'nın İsrail'e karşı tarihi yükümlülüğünü vurguladı. "Bu nedenle Almanya, İsrail'in varlığı ve güvenliği için her zaman, bugün, yarın ve sonsuza dek mücadele edecektir." dedi. 7 Ekim terör saldırısının ardından İsrail'in kendini savunma hakkına desteğini yineleyen Merz, Berlin'in Kiryat Gat'taki koordinasyon merkezine personel gönderdiğini, Gazze'ye insani yardım sağladığını ve yeniden yapılanmayı desteklemeye hazırlandığını söyledi.

Kaynak:yeniakit.com.tr