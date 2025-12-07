  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Netanyahu’nun küstah planı dünyayı ayağa kaldırdı!
Gündem

Netanyahu’nun küstah planı dünyayı ayağa kaldırdı!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Gazze için sarf ettiği ifadeler infial oluşturdu.

"Üçüncü bir aşama var, Gazze’yi radikallikten arındırmak” diyen Netanyahu, Almanya ve Japonya örneklerini vererek Gazze’ye de aynı yaklaşımın uygulanabileceğini savundu. Bu sözler, açık bir işgal ve toplumu zorla dönüştürme niyetinin itirafı olarak yorumlandı.

 

Binlerce sivilin hayatını kaybettiği, şehirlerin yerle bir edildiği Gazze için yapılan bu açıklama, insanlık onurunu hiçe sayan yeni bir planın habercisi olarak değerlendirildi.

Dünya kamuoyu, bir halkın kimliğini, inancını ve direnişini yok sayan bu yaklaşımı sert şekilde eleştirirken, “radikallikten arındırma” adı altında yürütülen politikanın aslında topyekûn bir soykırım ve sürgün projesi olduğu vurgulandı.

Almanya Başbakanı Merz uluslararası çapta aranan bir terörist suçlunun tüm hakaretlerine, itiraz edecek tek bir kelime bile etmedi ve İsrail’e desteğini yineledi.

Almanya, İsrail'in güvenliğinden sorumlu olduğunu vurguladı

Şansölye Merz, Almanya'nın İsrail'e karşı tarihi yükümlülüğünü vurguladı. "Bu nedenle Almanya, İsrail'in varlığı ve güvenliği için her zaman, bugün, yarın ve sonsuza dek mücadele edecektir." dedi. 7 Ekim terör saldırısının ardından İsrail'in kendini savunma hakkına desteğini yineleyen Merz, Berlin'in Kiryat Gat'taki koordinasyon merkezine personel gönderdiğini, Gazze'ye insani yardım sağladığını ve yeniden yapılanmayı desteklemeye hazırlandığını söyledi.

Kaynak:yeniakit.com.tr

Vize oyunu bozuldu! İsrail uyruklulara muafiyet kaldırıldı
Vize oyunu bozuldu! İsrail uyruklulara muafiyet kaldırıldı

Dünya

Vize oyunu bozuldu! İsrail uyruklulara muafiyet kaldırıldı

Batı Yaka'da İsrail zulmü
Batı Yaka'da İsrail zulmü

Dünya

Batı Yaka'da İsrail zulmü

İsrail, Filistinli gazetecilere zulmediyor
İsrail, Filistinli gazetecilere zulmediyor

Dünya

İsrail, Filistinli gazetecilere zulmediyor

‘Sizi biz koruyoruz’ İsrail kimlerin iti olduğunu açıkladı
‘Sizi biz koruyoruz’ İsrail kimlerin iti olduğunu açıkladı

Dünya

‘Sizi biz koruyoruz’ İsrail kimlerin iti olduğunu açıkladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23