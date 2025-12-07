5 günlük grev ve eve kapanma çağrısı! Esedçi Nusayriler özgürlüğün yasında

TAHSİN HAN

Suriye’de Baas rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümünde Aleviler, yeni yönetimi “daha zalim” olarak nitelendirerek 5 günlük genel grev ve “eve kapanma” çağrısı yaparken; terör örgütü PKK/YPG ise rejimin yıkılışını kutlamasına rağmen DEAŞ tehdidini gerekçe göstererek, kutlama ve toplu etkinlikleri yasakladı.

Rudaw’daki habere göre; Suriye’de bazı kesimler, yaklaşık 14 yıl süren iç savaşın ardından muhalif güçlerin yönetimi ele geçirmesiyle 8 Aralık 2024’te devrilen Beşar Esed iktidarının birinci yıl dönümü kutlarken bir kesin de bunu tepki gösteriyor.

Kendisi de Nusayri (Arap Alevisi) olan Esed’ın devrilmesinin ardından, ülkedeki Nusayri azınlık, kendi içinden çıkan milislerin yaptığı saldırıları görmezden gelip Şara yönetiminin Alevilere kötü muamele ettiğini ileri sürüyor. Özellikle Nusayrilerin yoğun olarak yaşadığı kıyı bölgelerinde geçtiğimiz Mart ayında Esed artıklarının hükümet güçlerine pusu kurması ve onlarcasını öldürmesi sonrası artan gerginlikler, devrimin yıldönümünde de Alevilerin bahanesi oldu. Yıllırca diktatörlük ile yönetilen ülkede yüzbinerce insanın katledilmesinden rahatsızlık duyup esisini çıkarmayan Nusayriler, şimdi ülkede hakim olan özgürlükten rahatsız. Şara yönetimini, Sünni müslüman olduğu için temelde karşı çıkan Esed artıkları ve İranlı ajanların kışkırttığı Nusayriler, devrim kutlamalarına katılmamanın yanı sıra 5 günlük genel greve gidiyor.

ALEVİ ŞEYHİ ÇAĞRI YAPTI

Suriye ve Yurtdışı Alevi İslam Yüksek Konseyi Başkanı Şeyh Gazal Gazal, Baas rejiminin yıkılış yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yayınladı.

Mevcut geçici hükümeti hedef alan Şeyh Gazal, 8-12 Aralık tarihleri arasında 5 günlük genel grev ilan etti ve Alevi toplumuna bu süre zarfında evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu. Şeyh Gazal, geçici hükümetin kutlama hazırlıklarını eleştirerek “Hükümet, zalim bir rejimin yerine daha zalim bir rejimin getirilmesinin yıl dönümünü kutlamaya çalışıyor. Esed rejiminin yıkılışı ‘zulmün yıkılışı’ olmalıydı; ancak gerçekte yaşanan şey özgürlük adı altında bu ülkenin yıkılışı oldu” iddiasında bulunarak, bir anlamda katil Beşşar Esed dönemine olan özlemini dile getirdi.

YÜZBİNLERİ KATLEDEN ESED’E KARŞI NEDEN GREVE GİTMEDİLER

Yeni dönemde mazlumların sesinin kısıldığını ve adaletin yok olduğunu ileri süren Alevi lider, bir anlamda Nusayri milislerin darbe planlarına destek verdi. Esed’in yüz binlerce insanı katlettiği 14 yılda hiçbir boykot ve grev çağrısı yapmayan Şeyh Gazal, Şara yönetimine karşı greve gitmenin zulme karşı ahlaki bir duruş olduğunu ileri sürdü.

Öte yandan YPG’nin sözde yetkilileri de Esed’in yıkılışının kutlanmasını yasakladı. YPG yönetimi, ciddi güvenlik riskleri olduğunu ileri sürerek DEAŞ’ın hala aktif olduğunu ve toplu etkinlikler ve devrimin kutlanması için toplanmayı yasakladı.