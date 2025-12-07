  • İSTANBUL
Soykırım ordusunda kriz… Siyonist katiller birer birer deliriyor
Dünya

Soykırım ordusunda kriz… Siyonist katiller birer birer deliriyor

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Soykırım ordusunda kriz… Siyonist katiller birer birer deliriyor

Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlatılan soykırım, terör devletinin katiller sürüsü askerlerinde delirmelere neden oldu. Son 2 yıl içinde 62 bin asker psikolojik rahatsızlık yaşarken bunların 279’u intihar girişiminde bulundu, 36’sı öldü.

Terör devleti İsrail’in Ordu Radyosu, Savunma Bakanlığı Rehabilitasyon Bölümü Başkan Yardımcısı Tamar Şamuni'nin konuya ilişkin açıklamalarına yer verdi.

"Bakanlığın, İsrail'de Ekim 2023’ten bu yana 62 bini ordudan, yaklaşık 85 bin psikolojik vakayla ilgilendiğini” ifade eden İsrailli yetkili, bu artışı "eşi görülmemiş” şeklinde nitelendirdi.

Ordudaki askerlerinin üçte birinin "7 Ekim olaylarının" ardından psikolojik sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Şamuni, her bir terapistin yaklaşık 750 danışanla ilgilendiğini, bazı bölgelerde bu sayının daha fazla olduğunu; bunun da tedaviye ihtiyaç duyanlara gereken hızda ulaşılmasını zorlaştırdığını aktardı.

2 MİLYON KİŞİ PSİKİLOJİK DESTEĞE MUHTAÇ

Yedioth Ahronoth gazetesinin kasım ayındaki haberinde, İsrail’de “geniş çaplı bir psikolojik kriz” uyarısında bulunulmuş; uyuşturucu bağımlılığı vakalarının arttığına ve aralarında çok sayıda askerin bulunduğu yaklaşık 2 milyon kişinin psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğuna dikkati çekilmişti.

İsrail'de ekim ayında yayımlanan resmi verilere göre, orduda 18 ay içinde 279 intihar girişimi kaydedildi; bunların 36’sı ölümle sonuçlandı.

