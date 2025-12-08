  • İSTANBUL
Formula 1 dünya şampiyonluğu sonuçlandı: Lando Norris, Verstappen'in serisini sonlandırdı

Abu Dabi Grand Prix’inde aldığı puanlarla kariyerinin ilk F1 şampiyonluğunu ilan eden Lando Norris, Max Verstappen’in dört yıllık dominasyonunu sona erdirdi.

Formula 1 sezonunun son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix'si, büyük bir heyecana sahne oldu. Son yarışa kadar umudunu koruyan ve 104 puanlık farkı kapatmayı başaran Max Verstappen, Abu Dabi'de yarışı kazanmasına rağmen, McLaren pilotu Lando Norris'in topladığı puanlar şampiyonluğu belirledi.

VERSTAPPEN'İ 2 PUANLA GERİDE BIRAKTI

Norris, Abu Dabi GP'de kendine yeten puanları toplayarak Formula 1'in yeni şampiyonu unvanını aldı. Sezon sonunda yaşanan büyük çekişmenin ardından Norris, Verstappen'i sadece 2 puan farkla geride bırakarak şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. Verstappen sezonu ikinci sırada tamamladı.

Bu zaferle İngiliz pilot Lando Norris, kariyerinin en büyük başarısını elde ederken, 17 yıl aradan sonra bir McLaren pilotu yeniden Formula 1 şampiyonu olmayı başardı. McLaren'in diğer pilotu Oscar Piastri ise yarışı 2. sırada tamamlayarak şampiyonluk yarışını 3. sırada bitirdi.

Dokuz yıllık yolculuğun ardından şampiyonluğa ulaşan Norris, duygularını şöyle dile getirdi:

  • Mücadele: "Defalarca gördük, her şey olabilir. Bu yüzden sadece ilerlemeye devam ettim, sonuna kadar savaşmak istedim. Max ve Oscar bu yıl hayatımı kesinlikle kolaylaştırmadı. Ama mutluyum!"

  • Takım ve Duygular: "McLaren ile uzun bir yol katettik. Dokuz yıldır bu ailenin içindeyim. Takıma bir şey geri getirebildiğim için mutluyum. Kendimle gurur duyuyorum ama daha çok gözyaşlarına boğduğum herkesle gurur duyuyorum. Ağlayacağımı düşünmemiştim ama ağladım."

  • Teşekkür: "Mekaniklerime, McLaren’daki herkese ve aileme büyük bir teşekkür borçluyum. Artık Max’in ne hissettiğini az da olsa biliyorum! Max’i ve Oscar’ı tebrik etmek istiyorum. İkisiyle yarışmak büyük bir zevkti."

