Formula 1 dünya şampiyonluğu sonuçlandı: Lando Norris, Verstappen'in serisini sonlandırdı

Formula 1 sezonunun son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix'si, büyük bir heyecana sahne oldu. Son yarışa kadar umudunu koruyan ve 104 puanlık farkı kapatmayı başaran Max Verstappen, Abu Dabi'de yarışı kazanmasına rağmen, McLaren pilotu Lando Norris'in topladığı puanlar şampiyonluğu belirledi.

VERSTAPPEN'İ 2 PUANLA GERİDE BIRAKTI

Norris, Abu Dabi GP'de kendine yeten puanları toplayarak Formula 1'in yeni şampiyonu unvanını aldı. Sezon sonunda yaşanan büyük çekişmenin ardından Norris, Verstappen'i sadece 2 puan farkla geride bırakarak şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. Verstappen sezonu ikinci sırada tamamladı.

Bu zaferle İngiliz pilot Lando Norris, kariyerinin en büyük başarısını elde ederken, 17 yıl aradan sonra bir McLaren pilotu yeniden Formula 1 şampiyonu olmayı başardı. McLaren'in diğer pilotu Oscar Piastri ise yarışı 2. sırada tamamlayarak şampiyonluk yarışını 3. sırada bitirdi.

Dokuz yıllık yolculuğun ardından şampiyonluğa ulaşan Norris, duygularını şöyle dile getirdi: