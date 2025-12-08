NVIDIA CEO'su itiraf etti! Nereye gideceğini kimse bilmiyor

Jensen Huang, yapay zekâ yarışının yeni bir “Manhattan Projesi” niteliği taşıdığını söyledi; karanlık senaryolara ise ihtimal vermediğini belirtti.

“KESİN BİR GELECEK ÖNGÖRMEK MÜMKÜN DEĞİL”

NVIDIA’nın kurucusu ve CEO’su Jensen Huang, Joe Rogan ile gerçekleştirdiği uzun soluklu podcast söyleşisinde yapay zekâ teknolojilerinin insanlık üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Huang, yapay zekânın gidişatını “hiç kimsenin kesin olarak tahmin edemeyeceğini” ifade ederek, mevcut dönüşümün tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hızla yaşandığını vurguladı.

“TERMINATÖR SENARYOSU BEKLEMİYORUM”

Huang, popüler kültürde sık sık işlenen “insanlığı yok eden yapay zekâ” sahnelerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek şunları söyledi:

“Terminatör benzeri bir AI tehdidi beklemiyorum. Bu, ani ve yıkıcı bir tehdit değil.”

Yapay zekâya dair iyimser yaklaşımını koruyan Huang, yine de teknoloji yarışının küresel ölçekte kritik jeopolitik sonuçlar doğurabileceğini dile getirdi.

“BU YARIŞ, YENİ BİR MANHATTAN PROJESİ GİBİ”

NVIDIA CEO’su, yapay zekâ geliştirme rekabetini “teknolojik sprint” olarak tanımlarken, Soğuk Savaş döneminin önemli projelerine benzetti:

“Tarih boyunca büyük teknolojik sıçramalar, yeni süper güçlerin ortaya çıkmasına yol açtı. Yapay zekâ da aynı etkiye sahip olabilir.”

Bu nedenle ülkeler ve şirketler arasındaki AI yatırımlarının giderek daha stratejik bir hâl aldığını vurguladı.

ENERJİ ENDİŞESİ: “YEDİ YIL İÇİNDE ŞİRKETLER KENDİ NÜKLEER SANTRALİNİ KURABİLİR”

Sohbet sırasında yapay zekâ modellerinin artan enerji ihtiyacı da gündeme geldi. Huang, veri merkezlerine yönelik talebin “benzeri görülmemiş bir artış” yaşadığını belirtti:

Büyük teknoloji şirketlerinin uzayda güneş enerjisiyle çalışan veri merkezleri fikrini araştırdığını söyledi.

Mevcut enerji altyapısının AI büyümesine yetişemeyebileceğini belirtti.

Ve dikkat çeken öngörüyü paylaştı:

“Önde gelen yapay zekâ şirketleri, önümüzdeki 7 yıl içinde kendi nükleer santrallerini kurmak zorunda kalabilir.”

SONUÇ: BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜM KAPIDA

Huang’ın değerlendirmelerine göre yapay zekâ:

İnsanlığı ani bir felakete götürmeyecek, ancak küresel güç dengelerini değiştirecek, çok büyük bir enerji altyapısı dönüşümünü zorunlu kılacak.

Kaynak: m.ithome