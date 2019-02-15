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"oyun" ile başladı, ASELSAN ortak oldu

Yazılım ve ileri teknoloji çözümler ortaya koyan Türk şirket BİTES, zaman içerisinde ortaya koyduğu nitelikli büyüme ve inovatif çözümler üretme performansıyla ASELSAN'ın iştirakleri arasına katıldı.

15 Şubat 2019 Cuma 11:40
"oyun" ile başladı, ASELSAN ortak oldu

Yazılım ve ileri teknoloji çözümler ortaya koyan BİTES, zaman içerisinde ortaya koyduğu nitelikli büyüme ve inovatif çözümler üretme performansıyla ASELSAN'ın iştirakleri arasında yer aldı. Şirket, 2001'de Genel Müdür Uğur Coşkun tarafından İstanbul’da kuruldu. İlk işini dijital oyun siparişiyle alan , interaktif televizyonculuk, interaktif yazılım uygulamaları geliştirme ve oyun teknolojileri ve üretimi konusunda 2005'e kadar çalışmaları sürdürdü.

Bu tarihten sonra faaliyet sektörünü savunma sanayisi olarak belirleyerek Ankara’ya taşınan şirket, İstanbul'da geliştirdiği iş bitirme kültürü, rekabetçilik, hatasız ve zamanında kaliteli iş çıkarma yaklaşımını savunma sanayisine taşıdı.

M60 Tankı Şoför Eğitim Simülatörü'nü 2004 yılında tamamen milli olarak geliştirerek kendini kanıtlayan şirket, Savunma Sanayii Başkanlığı üzerinden HAVELSAN tarafından açılan ihalede 2 adet iş paketini kazanarak sektöre resmi olarak giriş yaptı.

Söz konusu iş paketlerini 2008-2009'da yüzde 100 müşteri memnuniyeti ile tamamlayarak, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandıran BİTES, ortaya çıkarılan başarılı ürünler ile devam eden yıllarda savunma sanayisinde yeni projelerde yer aldı.

Geçen sürede 100 kişilik uzman kadrosu ile milli ve yüksek teknoloji odaklı bir savunma sanayisi şirketi haline gelen BİTES; artırılmış gerçeklik, yapay zeka, akıllı otonom sistem yazılımları, görüntü ve sinyal işleme gibi teknoloji alanlarında yenilikçi mühendislik ve Ar-Ge çalışmaları yürütüyor.

Yenilikçi çözümleri kullanıma sundu

Yaratıcı fikirleri yazılım ve mühendislik fikirleriyle somutlaştıran BİTES ekibi, bugüne kadar sivil ve askeri alanda bir dizi projeyi başarıyla tamamlayarak kullanıma sundu.

BİTES'in hayata geçirdiği projeler arasında; Tuzla Sınıfı Karakol Botları için Artırılmış Gerçeklik Destekli Bakım Sistemi, SLAM Tabanlı Dış Mekan 3D Haritalama Sistemi, Askeri Havacılık Eğitim Sistemleri, Artırılmış Gerçeklik Destekli Kablolu Gözetleme Sistemi (Tepegöz), Artırılmış Gerçeklik Destekli Zırhlı Araçlar için Durumsal Farkındalık Sistemi, Kara Aracı Sürücü ve Kule Simülatörü, Bayraktar TB2 İHA Simülatörü, Akıllı Simülasyonlar için Yapay Zeka Altyapısı, Aviyonik Sistemler İçin Milli Tasarım Aracı, Atak Helikopteri Sanal Bakım Simülatörü yer alıyor.

Tepegöz, askeri kara platformları üzerine yerleştirilen ve kablo vasıtasıyla uçuş gerçekleştiren bir drone sisteminden oluşuyor. Projede, drone'dan gelen görüntünün aktarılması ve görüntünün artırılmış gerçeklik teknolojileri ile yansıtılması sorumluluğunu BİTES üstleniyor.

Zırh Ötesi Görüş Projesi'nde ise zırhlı muharebe aracı mürettebatının durumsal farkındalığı, araç içerisinde kullanılan artırılmış gerçeklik gözlüğü aracılığıyla sağlanıyor.

Bakım simülatörleri, güvenlik güçlerinin envanterindeki platformların bakım faaliyetlerinin süresinin kısılmasını, maliyetlerinin düşmesini sağlıyor.

BİTES, 2018'de net satışlarının yüzde 49’unu ihracat olarak gerçekleştirdi. Uluslararası alanda Lockheed Martin, Sikorsky, Airbus ve Hensoldt gibi dünya devlerinin onaylı tedarikçisi olan şirket, faaliyetlerini ODTÜ Teknokent Bilişim ve İnovasyon Merkezi'ndeki Ar-Ge merkezinde sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:40
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Genel Müdür Uğur Coşkun
  4. BİTES
  5. ASELSAN

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