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Teknoloji Oyun ihracatı rekora koştu: 2.5 milyar $
Teknoloji

Oyun ihracatı rekora koştu: 2.5 milyar $

Koronavirüs sürecinde dünya çapında oyuna artan ilgi sonrası piyasada hareketli anlar yaşanıyor. Dijital oyun sektörü 2021’i rekorla kapatmaya hazırlanıyor. OYUNDER Başkanı Tansu Kendirli, “Türkiye’nin oyun ihracatı 1 milyar dolarlardan 2.5 - 3 milyar dolara geldi. Sektörde eleman sıkıntısı da başladı” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 09:31:00 -
Oyun ihracatı rekora koştu: 2.5 milyar $

Dijital oyun sektörü 2021 yılını rekorla kapatmaya hazırlanıyor. Türkiye’de 2018’de 1 milyar dolar olan oyun ihracatının bu yıl sonunda 2.5 milyar dolar olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Oyun Tasarımcıları, Geliştiricileri, Yapım ve Yayımcılar Derneği (OYUNDER) Başkanı Tansu Kendirli, sektörün son hızla büyümesin sürdürdüğünü belirterek, “Türkiye’nin oyun ihracatı 1 milyar dolarlardan 2.5 - 3 milyar dolara geldi. Yatırım alan Türk oyun şirketi arttı. 2022 yılında bu rakamların daha da artacağını tahmin ediyoruz. Artık Türk oyun geliştiriciler de hypercasual ve midcore tarzında daha büyük oyunlara imza atmaya hazırlanıyor” dedi.

Yüzde 20 büyüyor

Oyunun pandemiden olumlu etkilenen sektörlerden biri olduğunu anımsatan Kendirli, “Sektör her yıl yüzde 20 büyüyor. Bu büyümenin devam edeceği öngörülüyor. Dijital oyun her anlamda bir sektör olma yolunda ilerliyor. Sadece geliştiriciler değil servis sağlayıcılar, yatırım yapan fonlar kurulmaya başladı” diye konuştu.

Çalışan aranıyor

Kendirli, sektörde 550’nin üzerinde oyun stüdyosu sayısına ulaşıldığını da aktararak, oyunun gençler için yeni bir kariyer alanı olduğunu da kaydetti. Kendirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çalışan sayısı giderek artıyor. Önceden 5 binlerde olan istihdam sayısı 20 binlere yaklaştı. Sektörde eleman sıkıntısı da yaşanıyor. Büyümeye paralel olarak insan kaynağı ihtiyacı arttı. Sektörde şartlar da iyi. Genç bir developer ortalama 7-8 bin TL’lik maaş alıyor. Kadın çalışan sayısı yüzde 20’lerde. Ama kadınların sektöre ilgisi de giderek artıyor.”

6 ayda 236 milyon $ yatırım geldi

Game Factory CEO’su Efe Küçük, Türkiye’nin küresel oyun pazarında önemli bir paya sahip olduğunu dile getirerek, şunları söyledi,

“2021’in ilk yarısında Türkiye’deki 20 tane oyun girişimine toplamda 236 milyon dolarlık bir yatırım yapıldı. Böylece bu yılın ilk yarısında oyun sektörüne yapılan yatırımlar, finans sektörünü dahi geride bıraktı. Bu kadar ivmeli bir şekilde büyüyen bir sektörde oldukça önemli bir açık doğdu, o da nitelikli iş gücü. Bu alanda çalışmalarımız sürüyor.”

Games United Başkanı Dr. Bilgehan Baykal da, 2021’in oyun sektörü için parlak başladığını ve aynı şekilde devam ettiğini kaydederek, “Hypercasual, casual gibi mobil oyunlarla başlayarak blockchain, arttırılmış gerçeklik oyunları alanında gelişmeler artıyor” dedi.

İş ararken neye dikkat etmeli?

Tansu Kendirli, dijital oyun alanında iş bulmak isteyen gençlere şu önerilerde bulundu:

“Terminolojiyi anlamalarını tavsiye ederim. İlk başta bu sektörün dilini anlamaları gerekiyor. Sonrasında sektörde hangi alanda yer almaları gerektiği konusunda karar versinler. Sadece geliştirici değil farklı alanlarda da kariyer olanakları artıyor. Pazarlama bunlardan biri.”

Kendirli, sektörde yeni gelişme olarak NFT bazlı oyunların öne çıktığına da işaret ederek, bu tarafta patlama beklediklerini, bu alanın fırsatlar barındırdığını kaydetti.

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Yorumlar

Hiç bir yazılımcı anadolu araptapar devletinde çalışacak kadar salak değil

Aynı işi yapıp sadece front end e 3000 avro veriyorlar burada full stack e asgari ücret veren namussuz şerefsizler var uyananlar çıkıyor zaten
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Türkiyede çalışan yazılım mühendisi kerizdir

Aynı işe yurtdışında 30000 tl veriyorlar ayda niye burada 3 kuruşa tepesindeki vasıfsız okumamış naöussuz şerefsiz kendisini sömürüp kendisini salak yerine koyan patronu için çalışsın?
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