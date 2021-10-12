Oyun içinde oyun! Davutoğlu ve Karamollaoğlu neden tekzip göndermiyor?

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Yeniçağ'ın Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu Millet İttifakı'nda gösteren haberi de masaya yatırıldı.

Konuyla ilgili çağrı yapan Karahasanoğlu şunları söyledi:

Yalancı muhalefette utanma kalmadığı kanaatindeyim. Şuraya bakın; Temel Karamollaoğlu, ittifak mittifak yok, diyor. Ahmet Davutoğlu diyor ki, daha ittifak mittifak yok... Yeniçağ gazetesine hemen tekzip yolla Ahmet Davutoğlu. Azıcık dürüstlüğün varsa, milim dürüstlüğün varsa... Bak, Millet İttifakı diyor. Güç birliği tam yol, diyor. Temel Karamollaoğlu, senin fotoğrafını koyuyorlar ve Millet İttifakı diyorlar. Sen ise, henüz ittifak yok, diyorsun. Çıksınlar cevap versinler. Şantaj altındalar mı, tehdit altındalar mı?..