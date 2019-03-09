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'Oyumuz Kürdistana' skandalından sonra CHP'li adaydan İYİ Partililere çağrı!

Balıkesir'de mikrofonu açık unutup 'Kürdistan' üzerinden oy pazarlığı yapan CHP'li başkan adayı, yaşananların ardından İYİ Parti seçmenine bir mesaj gönderdi.

09 Mart 2019 Cumartesi 19:59
'Oyumuz Kürdistana' skandalından sonra CHP'li adaydan İYİ Partililere çağrı!

31 Mart yerel seçimleri öncesi CHP ile İyi Parti'nin ittifak yaptığı illerden biri de Balıkesir oldu.

Seçim çalışmalarının sürdüğü ilde, büyük bir skandal yaşandı.

Sela okuyan Hoca'ya küfürlü yorum ve Kürdistan skandalı!

Miting arasında mikrofonu açık unutan partililer, cuma selası okuyan hoca hakkında küfürlü konuştu. Bu sırada "Kürdistan" üzerinden oy pazarlığı da yapıldı.

İYİ Partililer kızınca zorunlu açıklama yaptı

CHP'liler arasındaki diyalogların basına yansıması üzerine, ittifakta çatlak meydana geldi. Kentteki İyi Partililer oldukça kızdı.

Bunun üzerine CHP'li başkan adayı, açıklama yapmak zorunda kaldı.

"Motive ve omuz omuza olacağız" mesajı

CHP'li belediye başkan adayı Selman Hasan Arslan, "Söz konusu hadiseyi bir provokasyon olarak gördüğümü tekraren ifade ediyor; Milliyetçi, ülkücü, ülkesini canından çok seven İyi Partili gönüldaşlarımızla aynı heyecan, birliktelik ve ortak payda içerisinde devam edeceğimiz çalışmalarımızda dünkünden daha motive ve omuz omuza olacağımızı bilmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 19:59
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  11. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

  • DallıDallı35 dk önce
    BALIKESİR DE YAŞAYAN İŞ ADAMINA BAK.ADAM OYLA KÜRDİSTANA DİYOR ALENİ.HERHALDE SAVCILAR DA MİT DE BU ADAMI TİYE ALMIŞTIR.EH ARTIK KIVIRACAK HALLERİ KALMADI .KİMLER BİR ARADAYMIŞ.ALLAH KORUSUN BÖLÜCÜLÜK KOLGEZİYOR.BAKALIM ALLAH ONLARA NE TUZAK KURACAK.
  • SalihSalih36 dk önce
    Allah duyurmak istediğini böyle duyurur işte bu millete, bakalım ip şimdi ne yapacak
  • MisafirMisafir46 dk önce
    Yüzsuz hainler kıvırin bakalim kac kisiyi kandiracaksiniz.Teroristler sizi.

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