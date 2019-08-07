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Oymaağaç Kurban Pazarı’nda kurbanlıklar müşterilerini bekliyor

Kurban Bayramı’na sayılı günler kalana Oymaağaç Kurban Pazarı’nda kurbanlıklar müşterilerini bekliyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:47
Oymaağaç Kurban Pazarı’nda kurbanlıklar müşterilerini bekliyor

Kurban Bayramı’na sayılı günler kalana Oymaağaç Kurban Pazarı’nda kurbanlıklar müşterilerini bekliyor.


Kurban Bayramı öncesi Kocasinan ilçesinde bulunan Oymaağaç kurban pazarında besiciler kurbanlık hayvan satışlarına müşteri bekliyor. Çeşitli bölgelerden kurban pazarına gelen besiciler ise geçen yıllara oranla kurban fiyatlarına zam yapılmadığını ancak buna rağmen ilginin az olduğunu söyledi. Vatandaşların kurban pazarlarına gelerek kurbanlıklarını görmesi tavsiyesinde bulunan besici Ahmet Özdemir; "Oymaağaç Kurban Pazarı’nda satışlarımız devam etmekte. Böyle giderse piyasada kurban kalmayacak. Bu sene kurban yok, müşterilerin biran evvel gelip kurbanlıklarını almasını bekliyoruz. Herkesin bütçesine uygun kurbanlar var. 3, 5, 7 kişilik kurban satışlarımız başladı. Önceki bayramlara göre bu bayramda değişen bir fiyat yok. Yemler zamlandı ama fiyatta hiç değişiklik yok. Vatandaş yine bin 800, bin 900 liraya kurbanını kesebiliyor. İki sene önce kurbanını 2 bin liraya keserken bu sene yine bin 800’e kesiyor. Et olanağı da yüksek. Vatandaşlarımız gelsinler. Kurbanını görmeden markete vermiş kurbanını kesiyor. Gel bir gör hangi hayvanın etini yiyorsun. 30 kilo et alacağım 99 lira, böyle bir şey yok. Burada etin kilosunu kasaptan çok uygun fiyata alıyorsun zaten" dedi.


Besici Mehmet Yılmaz ise Muş’tan Kayseri’ye kurbanlık satmak için geldiğini söyleyerek, önceki bayramlara oranla masraflarında artış olduğunu ancak kurbanlık fiyatlarının değişmediğini söyledi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:47
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