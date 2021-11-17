'Öyle bir Türkiye ekonomisi yok' deyip duyurdu! Altın için bomba 2022 tahmini

Dolar kurundaki yükselişten güç alan altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Gram altın gün içinde 615 TL seviyene kadar yükselirken çeyrek altın 1000 TL'yi aştı. Piyasalardaki son durumu Haber7'ye yorumlayan Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankası'nı işaret ederek, faiz kararının altın ve doların yönünü belirleyeceğini söyledi.

İşte İslam Memiş'in o açıklamaları;

Bugün gram altın/TL seviyesi 612 TL seviyesi ile yeni bir rekor tazelediğini gözlemliyoruz. Gram Altın/TL tarafındaki yükselişler, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın faiz kararına göre yeniden şekillenecek. TCMB faiz indirimlerini devam ettirirse iç piyasada dolar kurunda yeni yükselişler görürüz bu da gram altın fiyatının yeni rekorlar kırmasına neden olur. Ancak TCMB faizleri pas geçerse dolar kurunda ve beraberinde altın fiyatlarında geri çekilmeler mümkün olabilir. O yüzden TCMB’nın faiz kararı hem döviz kurları hem emtia fiyatları üzerinde önemli bir etkisi olacak.

Özellikle bugüne kadar altın almamış yatırımcıların korku ve panikle bu seviyelerden altın almasını tavsiye etmem. TCMB’ın faiz kararını beklemek gerekiyor, ona göre de yeni bir pozisyon almak gerekiyor. Hem altının ons fiyatında hem de gram fiyatında teknik olarak bir düzeltme olabilir. Haliyle bu fırsatların yakalanması için de altın yatırımcısının panik yapmadan beklemesi gerekiyor. Elinde altın bulunduran yatırımcılar da kısa vadeli olarak; ben buradan satayım düşünce yerine koyarım düşüncesini de çok normal karşılamıyorum. Çünkü öyle bir dünya ekonomisi öyle bir Türkiye ekonomisi yok karşımızda. Anormal günlerden geçtiğimiz için normal piyasa şartları da şuanda geçerliğini koruyor. Bundan önceki dönemlerde, 400 TL 500 TL seviyelerinde altın almayanların 600 Tl seviyesinden altın alması çok mantıklı değil. O yüzden mutlaka 600 TL seviyesinin altında bir geri çekilmeleri beklemek gerekiyor.

Altının ons fiyatı 1870 dolar seviyesinden üzerinden hareketlilik sağladı, 1880 dolar seviyesi çok güçlü bir direnç seviyesi.. Eğer 1880 dolar seviyesi teknik olarak yukarı yönlü kırılırsa altının ons fiyatı 1900 dolar seviyesine üzerine yerleşmek isteyebilir. Ancak bu tarafta da bir sıkışma gözlemliyoruz. Ons altında da kısa vadede bir geri çekilme gözlemlenebilir. O yüzden ons yatırımcısı da tekrar 1800 dolar seviyesine geri çekilmeleri bir fırsat olarak görebilir.

Toparlayacak olursak, altın fiyatlarının gram bazındaki yönlü dolar kuruna bağlı, Dolar kurunun yönü ise TCMB’na bağlı, Her düşüş bir alım fırsatıdır. Mümkün olduğunca altınlarımızı satmıyoruz uzun vadeli yatırım aracı olarak miktarını artırmak için yolumuza devam ediyoruz.

2022 yılının ilk çeyreğinde gram altın/TL fiyatının 660 TL seviyesine yükselişini sürdüreceğini tahmin ediyorum. Özellikle 600 TL seviyesinin altına sarkmalarda orta ve uzun vadeli bekleyebilen yatırımcılar için bir alım fırsatı sunacaktır. Yaklaşık 5 aydır baskılanan altının ons fiyatı artık yukarı yönlü hareketleriyle enflasyonu satın almaya başladı. İçeride ise gram altın/TL fiyatı dolar kurundaki yükselişi satın almaya başladığını gözlemliyoruz.