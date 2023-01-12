Öyle bir saklamışlar ki.. Kargo paketinden uyuşturucu çıktı
Samsun'da kargo kutusundaki televizyonun içine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı, karısı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Samsun'da kargo kutusundaki televizyonun içine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı, karısı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi bulunan O.A. ile ilgili çalışma başlattı.
Şüpheliye kargoyla yüklü miktarda uyuşturucu geldiği bilgisini alan ekipler, ikametine operasyon düzenledi.
İkamete gönderilen kargodaki televizyonun içine zulalanmış 296,76 gram sentetik uyuşturucu bulundu.