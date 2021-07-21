Öyle bir mesaj yazdı ki... Ruşen Çakır çareyi engellemekte buldu

Medyascope'un kurucusu sözde gazeteci Ruşen Çakır'ın, ABD menşeli vakıf Chrest Foundation tarafından fonlandığı ortaya çıktı. Medyascope'un söz konusu vakıftan 4 yılda 476 bin 720 dolar para aldığı belirlendi.

Söz konusu haber yayılmadan önce, Selin isimli bir vatandaş sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşımda, "Sadece Patreon'dan aylık 10.000 $ geliri var ve bu paraya kendisini fonlayan 4 vakfın verdikleri dahil değil. Buna rağmen "solcu" geçinip stajyerlerine para vermiyorlar. Sizce hangi haber oluşumundan bahsediyorum? Ay bu İstanbul medyasında çalışan bazı "solcu" gazeteciler pek hypocrite" denildi. (hypocrite = ikiyüzlü)

Engelledi

İsim verilmeden yapılan bu paylaşım yerine ulaştı!.. Ruşen Çakır, söz konusu paylaşımı yapan Selin isimli vatandaşı engellemek zorunda kaldı.