Öyle bir atasözü kullandı ki... Necmettin Batırel'den Özgür Demirtaş'a bomba gönderme

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Türkiye Gazetesi Yazarı Necmettin Batırel, Türkiye’de yaşanan enflasyonun bir numaralı sorumlusunun yaptığı açıklamalar ile Türk Lirası'na olan güveni sarsan bazı finans profesörleri olduğunu söyledi.

Herhangi bir isim vermeden enflasyonu körükleyenleri eleştiren Batırel, "Bugün, içinde bulunduğumuz yüksek enflasyonun 1 numaralı sorumlusu kamuoyunda bazı finans profesörü olarak bilinen yıkıcılardır" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar sürekli Türk lirasının ve Türk ekonomisinin aleyhinde yıllarca yorum ve görüş yayınlayarak halkı zehirlediler. Vatandaş bunları adam zannetti, korktu, elinde ne varsa yoksa dövize çevirdi, kendini garantiye aldığını zannetti. Oysa farkında olmadan enflasyon canavarını besledi, büyüttü şimdi herkesi yiyor."

Batırel'in sözleri kamuoyunda "felaket tellalı" olarak bilinen CHP'nin ekonomisti Özgür Demirtaş'a fena battı.

Demirtaş yaptığı paylaşımda "Bir an şaka sandım. Vallahi demiş. Billahi demiş. Akıllarını yitirmeye başladılar" ifadelerini kullandı.

Özgür Demirtaş'ı fena şamarladı

Beyaz TV'de yayınlanan Melissa Bağcı'nın sunduğu "Akılda Kalsın" programına konuk olan Necmettin Batırel, Özgür Demirtaş'a tokat gibi bir cevap verdi.

Melissa Bağcı'nın "Dün yazdığınız köşe yazısında içinde bulunduğumuz yüksek enflasyonun bir numaralı sorumluları kamuoyunda bazı finans profesörü olarak bilinen yıkıcılardır dediniz. Burada ne demek istediniz?" şeklindeki sorusuna Batırel şu cevabı verdi:

"Bu yıkıcılar arasında finans profesörleri de var, iktisatçılar da var, ekonomist olarak geçinenler de var, bazı üniversitede kademelerinde görev yapan hocalar da var. Bunlar bilerek ya da bilmeyerek kasıtlı veya kasıtsız mutlaka bazı açıklamalar yapıyorlar. Aslında böyle açıklamalar yapmaları hatalı. Çünkü kitleler onlara bakarak hareket edip yatırımlarına yön veriyorlar. Çok büyük sıkıntı meydana geliyor."

Asıl amacın AK Parti hükümetini yıpratıp düşürmek olduğunu söyleyen Batırel sözlerine şöyle devam etti:

"İşin başlangıcından sonuna kadar varılmak istenen asıl hedef hükümeti yıpratarak düşürmek. Hükümetin attığı her adımı tenkit ediyorlar. Bu hükümetin hiçbir olumlu işi yok mu? Bir de bunları söyleyin millete açıklayın."

Batırel, Türkiye'nin ihracatta tarih yazdığını belirterek "Bunları söyleyemiyorlar. Çünkü içlerinde bir gıcık var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a resmen düşman adamlar istemiyorlar" şeklinde konuştu.

Özgür Demirtaş'ın paylaşımlarına da cevap veren Batırel, şunları kaydetti:

"Peki sözlerimi neden üstüne alınmış? Bunu kimse çıkıp sormuyor. Üstüne alınmak için bir suçu işlemiş olmak lazım. Sen suçluysan üzerine alınırsın. Suçlu değilsen alınmazsın. Sen niye alınıyorsun arkadaş ben sana mı söyledim bunları. Ben isim vermedim. Sadece sen misin finans profesörü Binlerce finans profesörü var. Demek ki suçlu. Yarası olan gocunur."