Öyle ahlaksızsınız öyle sahtekarsınız ki.. Utanın Saadetçiler, utanın!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, ülkede nefreti körükleyen Özgür Özeli, Saadet Partilileri, Temel Karamollaoğlu’nu, Ahmet Davutoğlu’nu, Ali Babacan’ı ve terörist Selahattin Demirtaş’a tepki gösterdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Türkiye’de zorba bir güruh var..

Döverler, yine kendilerini haklı çıkarırlar..

Dayak yemeden, dayak yemiş gibi yerlere yatıp, dindar insanları hapse tıkmaya çalışırlar..

Bu ahlaksızların medyadaki uzantıları, “Oruç tutmadığı için dayak yedi” haberleri ile Ramazan ayını bize zindan ederler.

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“Yok kardeşim. Biz kimseye zorla oruç tutturulmasını istemiyoruz. Bize ne, sizin oruç tutup-tutmamanızdan. Olsun olsun, kapalı bir ortamda, sigara içmek de yasak olduğu için. ‘Sigara içmeyiniz. Dumanı, bizim orucumuzu zedeliyor’ demişizdir, diyebiliriz.. Bunun dışında biz kimi, ‘niçin oruç tutmuyorsun’ sorgulaması yapmışız ki?” diyoruz..

Anlatamıyoruz..

Her Ramazan ayında, aynı terane ile dindar insanlara oruç ayını, sabır ayını, ibadet ayını zehir edenler.

Şimdi sokakta bir dindarı yakaladıklarında, kendileri yumruğu geçiriyorlar.

Hani bazı heyecanlı dindar kardeşlerimiz var, “O da iki tane karşısındakine geçirseydi” diyecekler mutlaka var..

Ben kural olarak, kendim yapabilir miyim bimiyorum ama..

Taş atana, ekmek atılmasından yanayım..

Dolayısıyla, dini hassasiyete sahip insanların içinde, taş atana ekmek atılmasını isteyen de var..

Taş atana, misli ile mukabele edilmesini isteyen de var.

Ama asla.

İlk taşın atılmasını öneren yok.

Taş atana gidip destekte bulunulmasını isteyen yok..

Taş atanın babasını arayıp, “geçmiş olsun, hukuki destek vereceğiz” diyen yok..

Niye bu ayrıntıları veriyorum.

Çünkü elindeki Kelime-i Tevhid yazılı bayrakla, Gazze ve şehidlerimizi anma gösterisinden dönerken, boynunda da Filistin ve Türk bayrakları olduğu halde, bir ırkçı tarafından yumruklanan kardeşimizi arayıp, “Geçmiş olsun” demesi gereken CHP’nin Genel Başkanı Özgür Özel, tam aksine, yumrukçu ırkçının babasını aramış.

Yumrukçu ırkçının babasına “Geçmiş olsun. Size hukuki destek sağlayacağız” demiş.

Yani, “attığınız yumruk, yanınıza kâr olması için, her türlü hukuki numarayı çevireceğiz. Avukatlarımız bu konuda mahirdir” demeye getirmiş.

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