Öykü Serter hakkında sıcak gelişme!
Sunucu Öykü Serter'in İzmir depremi sonrası yaptığı provokatif açıklamalar, bir vatandaş tarafından ihbar edildi. Serter hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Sunucu Öykü Serter, İzmir depreminin ardından devlet görevlilerinin de aralarında bulunduğu birçok kişiyi itham altında bırakacak provokatif açıklamalara imza atmıştı. Bunun üzerine emniyet harekete geçti.
Paylaştığı mesajlarla halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği tespit edilen ünlü sunucu hakkında araştırma raporu düzenlendi.
Raporda Serter'in yaptığı paylaşımların görüntülerine yer verilirken, Sertel'i kimliği belirsiz bir vatandaşın ihbar ettiği bildirildi. Sunucu hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma başlatıldı.
İhbarda Serter'in devlet büyüklerini küçük düşürdüğü, hedef gösterdiği, halkı galeyana getirdiği bildirildi.
Emniyet, hazırladığı raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.