  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Öykü Serter hakkında sıcak gelişme!
Gündem

Öykü Serter hakkında sıcak gelişme!

Sunucu Öykü Serter'in İzmir depremi sonrası yaptığı provokatif açıklamalar, bir vatandaş tarafından ihbar edildi. Serter hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 17:23:00 - 2021-01-15 17:29:38
Öykü Serter hakkında sıcak gelişme!

Sunucu Öykü Serter, İzmir depreminin ardından devlet görevlilerinin de aralarında bulunduğu birçok kişiyi itham altında bırakacak provokatif açıklamalara imza atmıştı. Bunun üzerine emniyet harekete geçti.

Paylaştığı mesajlarla halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği tespit edilen ünlü sunucu hakkında araştırma raporu düzenlendi.

Raporda Serter'in yaptığı paylaşımların görüntülerine yer verilirken, Sertel'i kimliği belirsiz bir vatandaşın ihbar ettiği bildirildi. Sunucu hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma başlatıldı.

İhbarda Serter'in devlet büyüklerini küçük düşürdüğü, hedef gösterdiği, halkı galeyana getirdiği bildirildi.

Emniyet, hazırladığı raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
WhatsApp’tan Türkiye açıklaması
Teknoloji

WhatsApp’tan Türkiye açıklaması

WhatsApp bu sabah Türkiye'deki kullanıcıların uygulama ekranında yayımladığı duyuruda WhatsApp ve Facebook'un kullanıcıların mesajlarını gör..
Provokatif paylaşımları sonrası harekete geçildi
Gündem

Provokatif paylaşımları sonrası harekete geçildi

Öykü Serter, İzmir depreminin ardından devlet görevlilerinin de aralarında bulunduğu birçok kişiyi itham altında bırakacak açıklamalar yaptı..
2017'de yüreğimizi yakmıştı... Kurban Pehlivan öldürüldü!
Gündem

2017'de yüreğimizi yakmıştı... Kurban Pehlivan öldürüldü!

2017 yılında Bitlis’te 2 jandarma personelinin şehit edildiği saldırının failleri arasında olduğu tespit edilen turuncu kategoride” yer alan..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay