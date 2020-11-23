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Gündem Öykü Gürman'dan tepki gösteren ateistlere cevap
Gündem

Öykü Gürman'dan tepki gösteren ateistlere cevap

Şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, “Ben inançsız birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine hiç inanmıyorum. İnançsızlık, egoizm ve bencillik getirir. Babam da öyleydi” sözlerinin tepki toplamasının ardından yeni bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 23:52:00 -
Öykü Gürman'dan tepki gösteren ateistlere cevap

Şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, BloombergHT'de yayınlanan Aslı Safak'la İşin Aslı programına katıldı. Babasının ateist olduğunu söyleyen Gürman, "İnançsız birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine inanmıyorum" demişti.

Bu sözlerine ateistleriden tepki gelen Öykü Gürman, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaparak kişisel bir konunun çarpıtılmaması gerektiğini söyledi.

Gürman'ın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Geçtiğimiz günlerde katıldığım bir televizyon programında duygusallıkla yaşadığım kişisel bir konuyu ifade etmeye çalışırken bir anlam karmaşası yaşadım. Söylemiş olduğum cümleler yanlış ve farklı anlaşılmalara sebep olduğu için açıklama yapma gereği duydum. Program süresince yaşadığım duygusallık içinde kelimelerin sohbetin içinden cımbızla çekilerek bambaşka bir noktaya taşınması beni çok rahatsız etti. Bir sanat insanı olarak ifade etmeliyim ki tek amaç insanları birleştirmek, birlikte tüm farklılığa rağmen yaşayabilmenin, konuşabilmenin uygarlığına ulaşmak için çaba sarf etmek olmalı! Yoksa ayrıştırmak değil.

Şu an en önemli gündemimiz pandemi olduğundan içinden geçtiğimiz süreç zaten maddi manevi hepimiz için tüketici. Birbirimizi yormanın anlamı yok diye düşünüyorum. Tüm kamuoyuna sağduyu, anlayış, sağlık ve sevgi dileğiyle…"

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Yorumlar

Putsavar

kafirler insan bile olamaz
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